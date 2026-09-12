Προγνωστικά Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ζόρια στο ντεμπούτο του Αλγουαθίλ

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Ανάλυση Ολυμπιακός
Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, καθώς η διοίκηση ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έπειτα από δυόμισι χρόνια γεμάτα επιτυχίες. Τη θέση του ανέλαβε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του απέναντι στον ΟΦΗ.
Ανάλυση ΟΦΗ
Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ήττα από τον Άρη, επικρατώντας με 2-0 της Κηφισιάς. Οι Κρητικοί χρειάστηκαν μόλις πέντε τελικές προσπάθειες για να πετύχουν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, την ώρα που η αντίπαλός τους ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 τελικές χωρίς να βρει δίχτυα.
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