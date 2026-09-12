Ζοτς απ' τα παλιά: Πέρασε από τεστ τον Βαρβαρίτη στο τάιμ άουτ!

Στις παλιές καλές του συνήθειες επέστρεψε ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, με τον προπονητή των «πρασίνων» να ...τεστάρει τον Ιάσωνα Βαρβαρίτη, την ώρα που έδινε οδηγίες κατά την διάρκεια ενός τάιμ-άουτ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο κλειστό Καλλιθέας στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Συγκεκριμένα την ώρα που ο τεχνικός των «πρασίνων» έδινε οδηγίες στους παίκτες του κατά την διάρκεια του τάιμ-αουτ, εξέφρασε τα παράπονα του για μια ειδική κατάσταση του παιχνιδιού και την ώρα που γύρισε στον πάγκο τέσταρε τον Ιάσωνα Βαρβαρίτη για το τι ανέφερε στις οδηγίες του.

Ο «βένιαμιν» του τριφυλλιού επιβεβαίωσε ότι άκουσε κατά γράμμα τις οδηγίες του κόουτς, με τον Ομπράντοβιτς να του δίνει το χέρι.