ΟΦΗ: Νους και Αποστολάκης δεν ξεκινούν με Ολυμπιακό

Με τον Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης και χωρίς τους παίκτες που αγόρασαν οι Πειραιώτες παρατάσσεται ο ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ δοκιμάζεται στο Φάληρο (12/9, 19:00) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πριν από την ευρωπαϊκή «μάχη» με τη Χόφενχαϊμ (17/9, 19:45) για τη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης κράτησε στον πάγκο μόνο τους Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη στο πλαίσιο του ροτέσιον ή λόγω της μεταγραφής των δυο παικτών στους Πειραιώτες, ένα «deal» που αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από τους φίλους των Κρητικών το προηγούμενο διάστημα.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Νικολάου, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Αϊτόρ, Κόντρο.

Στον πάγκο: Λίλο (Τ), Κατσίκας (Τ), Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Χατζηγιοβάνης, Κανελλόπουλος, Γκονζάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Καινουργιάκης.