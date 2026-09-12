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Με... ανατροπάρα η Μαρκό, 2-1 την Athens Καλλιθέα! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Με... φόρα και φουριόζα έχει ξεκινήσεις τις υποχρεώσεις της στη Super League 2 η Μαρκό, η οποία μετά από... επική ανατροπή, μετά τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα, νίκησε και την Athens Kαλλιθέα, δίνοντας ξεχωριστή νότα στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, παρά το γεγονός πως έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 10ο λεπτό, όταν από σέντρα από τα δεξιά, ο Μανιάς με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Έξαρχο, αντέδρασε και έφτασε στη σπουδαία επικράτηση. 

Ο Κυριακίδης σέντραρε λίγο αργότερα από αριστερά και μια νέα κεφαλιά, από τον Μίλερ, έφερε το ματς στα ίσια (1-1).

To ολικό... come back για τη Μαρκό, ήρθε στο 70' με τρόπο εντυπωσιακό και δράστη τον Μεντόζα. Ο άσος της Μαρκό εκτέλεσε αριστοτεχνικά φάουλ και έστειλε μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς την μπάλα στα δίχτυα της Καλλιθέας για το τελικό 2-1.

Δείτε εδώ και τα τρία γκολ:

 

Με... ανατροπάρα η Μαρκό, 2-1 την Athens Καλλιθέα! (vids)