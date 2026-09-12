Super deal Παναθηναϊκού-Ρόμα, χωρίς υποχρεωτική οψιόν αλλά για… 4ετές συμβόλαιο αν ενεργοποιηθεί!

Ο Παναθηναϊκός αποκτά τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν με ένα εξαιρετικό «deal» από την Ρόμα, έχοντας την δυνατότητα να τον κάνει δικό του για 4 χρόνια εάν ενεργοποιήσει την μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία τόσο με την Ρόμα, όσο και με τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν, με τον 24χρονο Μαροκινό μπακ να έρχεται απόψε στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά.

Το «deal» στο οποίο κατέληξαν το «Τριφύλλι» και οι Ρωμαίοι προβλέπει τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, μαζί με μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία -εφόσον ενεργοποιηθεί- θα «δέσει» τον Σαλάχ-Εντίν στην Αθήνα με 4ετές συμβόλαιο.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια συμφωνία δίχως ρίσκο για τον Παναθηναϊκό, που θα έχει το επόμενο καλοκαίρι την ευκαιρία να αποκτήσει έναν Μουντιαλικό ποδοσφαιριστή που θα έχει πρώτα δοκιμάσει για μια ολόκληρη σεζόν.

Το Who is Who

Ο 24χρονος Μαροκινός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Πανρκάτιους, πέρασε από την AFC και το 2015 μετακινήθηκε ως ελεύθερος στην Άλκμααρ. Αγωνίστηκε με την Κ17 και ο Άγιαξ κατέβαλε 42 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει, με τον Σαλάχ-Εντίν να παίζει κατά σειρά σε Κ17, Κ19, Κ21 και πρώτη ομάδα, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές με 1 ασίστ.

Ενδιάμεσα πήγε δανεικός στην Τβέντε για την σεζόν 2022-23, με την συγκεκριμένη ομάδα να τον αγοράζει για 750 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2024. Συνολικά έπαιξε με την φανέλα της 52 φορές, καταγράφοντας 2 γκολ και 6 ασίστ. Η μεταγραφή στην Ρόμα ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι 8.5 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει το καλοκαίρι του ίδιου έτους ένας δανεισμός στην Αϊντχόβεν (25 συμμετοχές - 1 ασίστ). Με τους «τζιαλορόσι» έχει αγωνιστεί μόλις 3 φορές, μοιράζοντας 1 ασίστ, και δεν είναι στα πλάνα του προπονητή του.

Σε διεθνές επίπεδο, αγωνίστηκε στις μικρές ομάδες της Ολλανδίας (Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ21), αλλά επέλεξε να παίξει στο Μαρόκο, κάνοντας ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2025 και μετρώντας έκτοτε 13 συμμετοχές, έχοντας σημαντικό ρόλο και στο φετινό Μουντιάλ.