Ντεμπελέ: «Το 5-4 με την Μπάγερν ήταν ο καλύτερος μου αγώνας στη χρονιά»

Ο Ούσμαν Ντεμπελέ θυμάται ιδιαίτερα έντονα τον δίχρονο αγώνα εναντίον της Μπάγερν Μονάχου στην ημιτελική φάση του Champions League.

Σε μια συνέντευξη στο «France Football», ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 2025, ξεχώρισε τον εντυπωσιακό πρώτο αγώνα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, που νίκησε η Παρί Σεν Ζερμέν με 5-4 στο «Parc des Princes», ως το αποκορύφωμα της σεζόν του: «Οι δύο αγώνες εναντίον της Μπάγερν Μονάχου καθόρισαν το Champions League. Ειδικά ο πρώτος αγώνας, που ήταν απίστευτος. Ο πρώτος αγώνας, στο «Parc des Princes», είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας της σεζόν μου, παρόλο που άρχισα άσχημα», αφηγείται ο Γάλλος διεθνής, ο οποίος έχασε μια τεράστια ευκαιρία στην αρχή του αγώνα πριν εξιλεωθεί στη συνέχεια.

Ο Ντεμπελέ έπαιξε τελικά σημαντικό ρόλο σε αυτό το εντελώς... τρελό βράδυ. Αφού εκτέλεσε το κόρνερ με το οποίο ο Ζοάο Νέβες έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στην αντίπαλη εστία, ο 29χρονος επιθετικός μετέτρεψε σε γκολ ένα πέναλτι λίγο πριν το ημίχρονο για να δώσει στην Παρί Σεν Ζερμέν προβάδισμα 3-2, πριν σκοράρει ξανά στο 58ο λεπτό για να κάνει το 5-2: «Έχασα την πρώτη ευκαιρία, αλλά ήταν ο καλύτερος αγώνας της σεζόν μου».