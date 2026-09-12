Φλικ: «Θέλουμε να κατακτήσουμε το Champions League – Σημαντικό και το τρίτο σερί πρωτάθλημα»

Ο Χάνσι Φλικ έθεσε ξεκάθαρους στόχους για την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως η κατάκτηση του Champions League αποτελεί τον μεγάλο στόχο της ομάδας, χωρίς όμως να υποβαθμίζει τη σημασία της La Liga.

Ο Χάνσι Φλικ δεν έκρυψε τις υψηλές φιλοδοξίες του για τη νέα σεζόν της Μπαρτσελόνα, βάζοντας τον πήχη όσο ψηλότερα γίνεται. Ο Γερμανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως η ευρωπαϊκή κορυφή αποτελεί τον μεγάλο στόχο των «μπλαουγκράνα», ενώ παράλληλα στάθηκε και στη σημασία της διατήρησης των εγχώριων σκήπτρων.

«Φέτος θέλουμε να κερδίσουμε το Champions League, αυτός είναι ο στόχος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φλικ, δείχνοντας πως η Μπαρτσελόνα θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, ο 61χρονος προπονητής της καταλανικής ομάδας υπογράμμισε πως η κατάκτηση της La Liga είναι εξίσου σημαντική. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ενδεχόμενο η Μπαρτσελόνα να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα για τρίτη συνεχόμενη φορά.

«Αλλά είναι επίσης σημαντικό να κερδίσουμε τη LaLiga. Το να την κατακτήσουμε τρεις φορές στη σειρά θα ήταν απίστευτο», τόνισε.