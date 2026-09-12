ΠΑΟΚ: Στις κλήσεις της Εθνικής ΛΔ Κονγκό ο Μπάνζα - Το διάστημα που θα απουσιάσει

Στις κλήσεις της Εθνικής ΛΔ Κονγκό βρίσκεται ο Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος θα απουσιάσει για περίπου 10 μέρες από τη Θεσσαλονίκη.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο 30χρονος φορ συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, Σεμπαστιάν Ντεσαμπρ για το πρώτο δεκαήμερο των Εθνικών ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σιμόν Μπάνζα θα βρεθεί στην πατρίδα του το διάστημα 21-29 Σεπτεμβρίου, δίνοντας το «παρών» στους δύο αγώνες των προκριματικών του Κόπα Άφρικα. Στο διάστημα αυτό, το ΛΔ Κονγκό θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ισημερινή Γουινέα (24/9), ενώ τέσσερις μέρες αργότερα θα βρεθεί στη Ζιμπάμπουε (28/9).

Μετά το δεύτερο παιχνίδι θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη, αφού δεν θα βρίσκεται με το υπόλοιπο γκρουπ στα δύο φιλικά του ΛΔ Κονγκό με την Ουγκάντα.