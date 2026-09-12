Ξεκίνημα με «3άρα» στο Αγρίνιο για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Ιδανικό ξεκίνημα στην σεζόν για την Κ15 του Παναθηναϊκού, η οποία νίκησε εύκολα με 0-3 τον Παναιτωλικό.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση στην αναμέτρηση και μόλις στο 6ο λεπτό άγγιξε το γκολ. Ο Στυλιανίδης έβγαλε τη σέντρα, ο Τριανταφυλλίδης επιχείρησε το σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Επτά λεπτά αργότερα, ο Σκρέτας βρέθηκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η υπεροχή των «πράσινων» καρποφόρησε στο 31ο λεπτό. Ο Πελέκης ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με όμορφο πλασέ έγραψε το 1-0. Ο ίδιος παίκτης χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να βρει ξανά δίχτυα. Παίρνοντας την μπάλα από τη δεξιά πλευρά, πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική προσπάθεια και με δυνατό σουτ διπλασίασε τα τέρματα του «Τριφυλλιού».

Η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε ίδια και μετά την ανάπαυλα, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και να δημιουργεί διαρκώς προβλήματα στην άμυνα του Παναιτωλικού. Στο 56ο λεπτό ήρθε και το τρίτο γκολ, όταν ο Βουρλούμης βρέθηκε μέσα στην περιοχή και με όμορφο πλασέ διαμόρφωσε το 3-0.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την ομάδα του Σταύρου Αμανατίδη να πραγματοποιεί ιδανική πρεμιέρα και να ξεκινά με νίκη τις υποχρεώσεις της στη Super League Κ15.

Παναιτωλικός: Κιτσιπάππας, Τσιαμάκης, Τσιόκας, Ντάσης, Καρτσακλής, Κατσαντόνης, Παππάς, Αποστολάκης, Λιάβας, Αναγνωστόπουλος, Βασιλείου.

Παναθηναϊκός: Λιτός, Στυλιανίδης, Βαμβακούσης, Βεγκλέτσης, Ξυγκόρος, Μπλέτσας, Τριανταφυλλίδης, Πελέκης, Σκρέτας, Σταυρόπουλος, Βουρλούμης.