Τα backstages από τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στη Ρόδο (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκανε τα αποκαλυπτήριά του κόντρα στην ΑΕΚ και η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τα παρασκήνια του ματς.

Το «τριφύλλι» αντιμετώπισε την Ένωση στην πρώτη μέρα του τουρνουά της Ρόδου, με την είσοδο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο παρκέ και πάλι ως προπονητής του Παναθηναϊκού να κλέβει την παράσταση.

Υπενθυμίζουμε άλλωστε πως το κλειστό της Ρόδου ήταν σχεδόν κατάμεστο από τον κόσμο των «πράσινων».