Τα backstages από τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στη Ρόδο (vid)

Το «τριφύλλι» αντιμετώπισε την Ένωση στην πρώτη μέρα του τουρνουά της Ρόδου, με την είσοδο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο παρκέ και πάλι ως προπονητής του Παναθηναϊκού να κλέβει την παράσταση.
Υπενθυμίζουμε άλλωστε πως το κλειστό της Ρόδου ήταν σχεδόν κατάμεστο από τον κόσμο των «πράσινων».
𝙋𝙧𝙚𝙨𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙍𝙝𝙤𝙙𝙚𝙨 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2026
Relive the moments from our first friendly game at the 2nd International Tournament Rhodes 2026, as we keep on building towards the new season 💪#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/OL45l5HOcL