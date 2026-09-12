Άρης: Προς «ναυάγιο» με Σούταρ

Χωρίς αίσιο τέλος φαίνεται πως ολοκληρώνεται η υπόθεση του Τζον Σούταρ στον Άρη.

Αν και πριν λίγες ημέρες, οι Θεσσαλονικείς είχαν καταλήξει σε συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, όλα δείχνουν πως η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, αιτία της συγκεκριμένης εξέλιξης αποτελούν ορισμένες οικονομικές εκκρεμότητες του 29χρονου κεντρικού αμυντικού με την ομάδα της Σκωτίας.

Από την μεριά του Άρη, τονίζεται πως πραγματοποιούνται προσπάθειες προκειμένου να ανατρέπει η εν λόγω κατάσταση και ο Σούταρ να καταφέρει να έρθει στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα που οδηγούμαστε στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης των μεταγραφών...