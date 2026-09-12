Οριστικά στην Μπεσίκτας ο Ντε Τζούλιους, αλλά ως δανεικός!

Στην Μπεσίκτας, ως δανεικός όμως, θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους!

Λύση στην υπόθεση του Αμερικανού άσου τελικά, αφού Μπεσίκτας και Μούρθια συμφώνησαν να αγωνιστεί ο Ντε Τζούλιους τη νέα σεζόν ως δανεικός στην τουρκική ομάδα και στο φινάλε της περιόδου να επιστρέψει στους Ισπανούς.

Ο Ντε Τζούλιους έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με την Μπεσίκτας και περίμενε την απόφαση του ΒΑΤ μετά τη δικαστική διαμάχη με τη Μούρθια, όμως τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή και ο Αμερικανός άσος θα παίξει με τους Τούρκους στην Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο παίκτης ανήκει κανονικά στη Μούρθια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι το 2028, με το deal να περιέχει buy out, αλλά σημαντικά αυξημένo σε σχέση με αυτό που υπήρχε.