Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού: Γκολ, προκρίσεις και αποτελέσματα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον φετινό σχεδιασμό με μια θαρραλέα απόφαση: να αλλάξει αγωνιστική φιλοσοφία, να εμπιστευτεί έναν νεαρό προπονητή και να προχωρήσει σε ριζική αλλαγή του ρόστερ. Ταυτόχρονα, είχε και έναν σημαντικό περιορισμό: δεν υπήρχε κανένα περιθώριο λάθους στην Ευρώπη και καμία πολυτέλεια χρόνου καθώς οι υποχρεώσεις ξεκινούσαν νωρίς.

Ευρώπη

Το νέο κεφάλαιο του Παναθηναϊκού με τον Νίστρουπ ξεκίνησε με τα ευρωπαϊκά προκριματικά του Conference League. Μπορεί τα ονόματα των τριών αντιπάλων (Πάκσι, ΤΣΣΚΑ 1948, Χράντετς Κράλοβε) να ήταν λιγότερο ηχηρά, όμως οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase υπολογίζονταν σε κάτω από 40%.

Τελικά, ο Δανός προπονητής, μεταφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του από την Κοπεγχάγη, κατόρθωσε να κάνει το 3/3, γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στη σύγχρονη μορφή τους. Η επιτυχία αυτή ήρθε με μεγάλη δυσκολία, μέσα από δύο παρατάσεις, αλλά με τον Παναθηναϊκό να μην μένει σε σκορ αποκλεισμού ούτε για έναλεπτό.

Γκολ

Μετά την επίτευξη του πρώτου στόχου, ακολούθησαν οι εγχώριες υποχρεώσεις. Η ψυχολογική ανάταση και η ένταξη των νέων μεταγραφών βοήθησε τον Παναθηναϊκό να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα αλλά ταυτόχρονα να ανεβάσει και τα επίπεδα απόδοσής του.

Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ευχέρεια στο σκοράρισμα. Μετά από δέκα επίσημα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός μετρά ήδη 20 γκολ, δηλαδή 2 γκολ ανά παιχνίδι, σκοράροντας μάλιστα και στα 10 ματς. Πέρυσι, το «Τριφύλλι» χρειάστηκε 17 αγώνες για να φτάσει το ορόσημο των 20 γκολ.

Επιθετικές επιδόσεις στα 10 πρώτα ματς:

Περίοδος Αριθμός γκολ Αγώνες με γκολ 2026-2027 20 10/10 2025-2026 8 6/10 2024-2025 13 7/10 2023-2024 19 9/10 2022-2023 15 9/10 2021-2022 16 6/10 2020-2021 9 6/10

Αποτελέσματα

Ένα ακόμα δεδομένο που αναδεικνύει το επιτυχημένο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού είναι το γεγονός ότι παραμένει αήττητος μετά τη συμπλήρωση δέκα παιχνιδιών. Με ρεκόρ 7 νικών (οι 2 μετά από παράταση) και 3 ισοπαλιών, ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί την καλύτερη εκκίνηση των τελευταίων ετών, ενώ για να συναντήσουμε αντίστοιχο αήττητο σερί θα πρέπει να γυρίσουμε 25 χρόνια πίσω.

Αποτελέσματα στα 10 πρώτα ματς της σεζόν:

Περίοδος Νίκες Ισοπαλίες Ήττες 2026-2027 7 3 0 2025-2026 2 6 2 2024-2025 5 2 3 2023-2024 6 1 3 2022-2023 8 1 1 2021-2022 4 2 4 2020-2021 3 3 4

Συμπέρασμα

Μια καλή αρχή στη χρονιά δεν εγγυάται επιτυχίες και τίτλους. Αλλά το 3/3 στις ευρωπαϊκές προκρίσεις, το αήττητο στα πρώτα 10 παιχνίδια για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και τα 20 γκολ στα 10 πρώτα ματς, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη των τελευταίων ετών, δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός αφομοιώνει γρήγορα τη νέα φιλοσοφία του Νίστρουπ. Και μαζί με αυτήν, προμηνύει μεγαλύτερα επίπεδα ανταγωνισμού σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.