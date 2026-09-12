Mπούλοκ: «Tο Παγκόσμιο Γυναικών θα αφήσει μια διαρκή κληρονομιά για τις επόμενες γενιές εντός και εκτός παρκέ»

Ο επικεφαλής του FIBA Foundation, Τι Τζέι Μπούλοκ, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για το κοινωνικό αποτύπωμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, το «Little Champions Program», καθώς και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύματος.

Αναλυτικά είπε:

Για τις έως τώρα εντυπώσεις του απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το πλαίσιο «Basketball For Good» του FIBA Foundation: «Είναι ένα εκπληκτικό event, εκπληκτική η οργάνωση μαζί με την τοπική οργανωτική επιτροπή, τη Γερμανική Ομοσπονδία. Βλέπουμε ένα εκπληκτικό θαυμασμό για τους παίκτες, απ’ όλους τους φιλάθλους, οι οποίοι έρχονται από χώρες όλου του κόσμου, αγωνίζονται τα καλύτερα ταλέντα του κόσμου. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Πέραν των όσων συμβαίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών, όμως, υπάρχουν και αυτά που συμβαίνουν έξω και γύρω απ’ αυτές. Είναι αυτό που αποκαλούμε «Basketball for Good» και υλοποιείται με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών θα αφήσει μια διαρκή κληρονομιά για τις επόμενες γενιές».

Για το «Little Champions Program»: «Η FIBA Foundation “τρέχει” το πρόγραμμα με την υποστήριξη της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και την Ομοσπονδία μπάσκετ του Βερολίνου. Παρουσιάζουμε ότι το άθλημα είναι ομαδικό και πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει μια ευκαιρία ζωής σε κορίτσια να δουν από κοντά τις παίκτριες, που είναι τα πρότυπά τους, και να βιώσουν απίστευτες στιγμές. Είναι 432 κορίτσια συνολικά, ηλικιών από 4 έως 11 ετών, που έχουν επιλεγεί από 33 διαφορετικές ομάδες και σχολεία απ’ την ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου. Παίρνουν εντυπώσεις “behind the scenes”, έχουν τη χαρά να συνοδεύουν τις παίκτριες μέχρι το παρκέ, λαμβάνουν t-shirts για τα ίδια, βιώνουν στιγμές, γνωρίζουν τη μασκότ, τη «Bearlina», που είναι πιθανότατα το πιο δημοφιλές πρόσωπο του Παγκοσμίου. Υπάρχουν και πολλά στιγμιότυπα που τα κρατάμε σε φωτογραφίες ή βίντεο. Ήταν ένα που έγινε viral, με ένα κορίτσι είχε την αυτοπεποίθηση να πάει να μιλήσει στο είδωλό της, τη Πέιτζ Μπέκερς, και έκαναν μια συμβολική χειραψία. Είναι μια στιγμή που δε θα ξεχάσει ποτέ, όπως και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Δημιουργούν αναμνήσεις που ελπίζουμε να μη ξεχαστούν ποτέ σε όλη τους τη ζωή».

Για τον στόχο του FIBA Foundation μέσω του προγράμματος αυτού: «Απίστευτα σημαντικό όλο αυτό που γίνεται. Μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα θέλουμε αυτή η διοργάνωση να είναι θετική και διασκεδαστική. Για αυτά τα νεαρά κορίτσια, που ξεκινούν τώρα τη μπασκετική τους περιπέτεια, το να έχουν την ευκαιρία να δουν τις παίκτριες από κοντά, να είναι δίπλα τους, να έχουν αλληλεπίδραση μαζί τους, είναι μόνο υπέρ στο να μείνουν στο άθλημα για το υπόλοιπο της ζωής τους, απ’ οποιοδήποτε πόστο. Το να έχουν αυτήν τη θετική σχέση απ’ το ξεκίνημα της μπασκετικής τους πορείας είναι πολύ κομβικό και σημαντικό».

Για το αν θεωρεί πως θα έπρεπε τέτοια προγράμματα να τα είχε ξεκινήσει η FIBA από πολλά χρόνια πριν: «Ναι, το πιστεύω, αλλά είναι μέρος της εξέλιξης. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε ν’ αναπτύξουμε, να εμπλουτίσουμε και να κάνουμε σίγουρο ότι θα δίνουμε χώρο στις επόμενες γενιές. Στο Παγκόσμιο έχουν έρθει διάφοροι θρύλοι του αθλήματος, όπως η Σου Μπερντ, ο Ντιρκ Νοβίτσκι. Τους ευχαριστούμε για ό,τι έχουν κάνει ώστε να φτάσει το παιχνίδι στο επίπεδο που είναι τώρα και ο παίκτριες που βρίσκονται στο παρκέ αυτήν τη στιγμή βοηθούν επίσης σε αυτό. Ελπίζουμε και οι επόμενες γενιές να το πάνε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τις γενιές. Είναι μέρος της εξέλιξης της ζωής και του μπάσκετ. Απ’ το FIBA Foundation και την οπτική του “Basketball For Good”, προσπαθούμε να παίξουμε τον μικρό μας ρόλο σε αυτό».

Για το πρόγραμμα «Hearing Through Hoops» του FIBA Foundation: «Το “Basketball For Good” έχει παγκόσμιο πλαίσιο. Πιστεύουμε πως η δύναμη του μπάσκετ να δημιουργεί θετική επιρροή μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε απ’ τις 212 Ομοσπονδίες σε όλον τον κόσμο, αλλά είναι αλήθεια πως έχουμε ισχυρή παρουσία στην Αφρική. Το να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής ή βαρηκοΐας μέσω του μπάσκετ εντάσσεται σε αυτό. Δεν είναι ανάγκη να διαχωρίζουμε την προσφορά στην κοινωνία από την ανάπτυξη του αθλήματος· οι δύο αυτές διαδικασίες μπορούν να συμβαίνουν παράλληλα. Μπορούμε να αναπτύσσουμε το άθλημα ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουμε κάποιο ζήτημα ή επιδιώκουμε μια βελτίωση σε μια συγκεκριμένη περιοχή, χώρα ή κοινότητα. Όταν υλοποιούμε ένα πρόγραμμα, δουλεύουμε μαζί με τους τοπικούς μας εταίρους για να κατανοήσουμε καλύτερα την πραγματικότητα του εκάστοτε πλαισίου και, στη συνέχεια, να τη συνδέσουμε με το μπάσκετ. Εξετάζουμε πώς το μπάσκετ μπορεί να συμβάλει σε τομείς όπως η υγεία, η έμφυλη βία, το προσφυγικό και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία. Υλοποιούμε ή υποστηρίζουμε ποικίλα προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνίας».

Για το τι μήνυμα θα έστελνε στα παιδιά όσον αφορά το μπάσκετ: «Στον χώρο του αθλήματός μας είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη κοινότητα. Το άθλημά μας προσφέρει πολύ περισσότερα απ’ όσα συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο. Το μπάσκετ διαθέτει μια εξαιρετική κουλτούρα και αυτό είναι που του επιτρέπει να έχει τόσο μεγάλη απήχηση και επιρροή. Συνεχίζουμε να διευρύνουμε αυτή την οικογένεια, αυτήν την κοινότητα, μια κοινότητα συμπεριληπτική και ανοιχτή. Καλωσορίζουμε με “ανοιχτές αγκάλες” όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να “χτίσουμε” έναν καλύτερο κόσμο για το μπάσκετ.

Για το ότι το μπάσκετ είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα: «Το μπάσκετ αριθμεί 3,3 δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό αριθμό, ο οποίος όμως μπορεί να προκαλέσει και ανησυχία, γιατί αυτό σημαίνει ότι διαθέτουμε τεράστια επίδραση και, κατά συνέπεια, φέρουμε τεράστια ευθύνη. Αυτή η επιρροή μπορεί να πάει σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτός είναι ένας απ’ τους βασικούς λόγους για τους οποίους η FIBA ​​αποφάσισε να ιδρύσει το FIBA Foundation και να υλοποιήσει τη δράση “Basketball For Good”: για να διασφαλίσουμε, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε, ότι η επιρροή που ασκούμε σε ένα τόσο μεγάλο μέρος του κόσμου θα είναι θετική».