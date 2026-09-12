Ανατροπή με Ρενάτο Σάντσες – Δεν πάει στην Χετάφε, αλλά σε ομάδα της Πορτογαλίας

Αν και όλα έδειχναν πως ο Ρενάτο Σάντσες θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χετάφε, επέλεξε τελικά την Εστρέλα ντε Αμαδόρα.

Προ ημερών ο Ρενάτο Σάντσες έλυσε το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν, από την οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός την περσινή σεζόν στον Παναθηναϊκό. Ολα έδειχναν πως τα είχε βρει με τη Χετάφε, αλλά σύμφωνα με την «A Bola», ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι η Εστρέλα ντε Αμαδόρα.

Η πορτογαλική ομάδα, στην οποία πρόεδρος είναι ο πρώην τιμ μάνατζερ της Μπάγερν Γιοχάνες Μόσμαγκ, έπεισε τον Ρενάτο ότι αποτελεί ευκαιρία να κάνει το restart στην καριέρα του. Η συμφωνία έχει διάρκεια για έναν χρόνο.

