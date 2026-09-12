Μαρσέιγ: Αρνητικό ξεκίνημα που ξυπνάει... φαντάσματα του παρελθόντος

Η Μαρσέιγ πραγματοποιεί ένα κακό ξεκίνημα στη Ligue 1, καθώς μετρά τρεις ήττες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, θυμίζοντας… 1977, με την αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League να καλείται να βρει αντίδραση.

Η Μαρσέιγ ηττήθηκε από τη Ρεν με 1-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1 και τα καμπανάκια για τους Μασσαλούς άρχισαν να… χτυπούν.

Αυτή ήταν η τρίτη ήττα της ομάδας του Μπρούνο Ζενεσιό σε μόλις τέσσερις αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει τρεις βαθμούς, επίδοση χειρότερη από κάθε άλλη για τον σύλλογο την τελευταία 20ετία.

Παράλληλα, η εν λόγω επίδοση ισοφαρίζει αυτές των σεζόν 2007/08, 2011/12 και 2015/16, ενώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα όταν η Μαρσέιγ απομακρύνεται από το σπίτι της. Συγκεκριμένα, ο γαλλικός σύλλογος έχει ολοκληρώσει μέσα στο 2026 έξι παιχνίδια μακριά από το «Βελοντρόμ» χωρίς να σκοράρει, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος.

Το κακό όμως δεν σταματάει εδώ, καθώς οι Μασσαλοί έχουν ηττηθεί στα επτά από τα 11 ματς που έδωσαν μακριά από το σπίτι τους στο ίδιο διάστημα, έχοντας και τη χειρότερη εκτός έδρας διαφορά τερμάτων στην κατηγορία με -11.

Σύμφωνα με τα στατιστικά, πάντως, τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν πάει και χειρότερα, με τα δοκάρια να λειτουργούν ως συμπαίκτες, έχοντας «σώσει» τη Μαρσέιγ 13 φορές σε παιχνίδια της Ligue 1, τουλάχιστον τρεις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα μέσα στο 2026.

Ταυτόχρονα, ο προπονητής της ομάδας, Μπρούνο Ζενεσιό, έγινε ο πρώτος τεχνικός του συλλόγου μετά τον Ιβάν Μάρκοβιτς, τον Αύγουστο του 1977, που χάνει τρία από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο της ομάδας στη Ligue 1.

Τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League και το «αντίδοτο» θα πρέπει να βρεθεί άμεσα, καθώς η σεζόν είναι μεγάλη και… απαιτητική.