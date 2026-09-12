Πολλά τα ενδιαφέροντα ματς σήμερα - Τα βλέμματα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 12-14 Σεπτεμβρίου η... δράση στην Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Κυριακή (13/9, 18:30) τη -«συμπολίτισσα» και πρωτοπόρο- Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», με τους δύο μονομάχους να έχουν... ανάγκη τους τρεις βαθμούς, εκτός από το γόητρο, και για την ουσία. Και αυτό γιατί οι «κόκκινοι διάβολοι», οι οποίοι μπήκαν «με το δεξί» στο Champions League συντρίβοντας 4-0 τη Σαμπάχ στο «Θέατρο των Ονείρων», θα επιστρέψουν στα «τρίποντα» ύστερα από την εκτός έδρας ισοπαλία με την Έβερτον, ενώ θα διατηρήσουν κάποια επαφή σε σχέση με τις πρώτες θέσεις της κατάταξης, καθώς μετρούν ήδη δύο βαθμολογικές απώλειες, αφού ηττήθηκαν εκτός έδρας από τη Χαλ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά τους, οι «πολίτες», οι οποίοι προέρχονται από το «διπλό» επί της Πόρτο στο «Ντραγκάο» για το Champions League, θέλουν μόνο νίκη, προκειμένου να διατηρήσουν το απόλυτο της συγκομιδής και να παραμείνουν στο... ρετιρέ.

Το αποτέλεσμα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ ενδιαφέρει άμεσα την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη που «συγκατοικεί» με τη Σίτι στην κορυφή της κατάταξης και μεσοβδόμαδα νίκησε τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν το βράδυ του Σαββάτου (12/9, 22:00) στο «Στάδιο του Φωτός» τη Σάντερλαντ και, εφόσον πάρουν τους τρεις βαθμούς, θα απολαύσουν -έστω και προσωρινά- τη... μοναξιά της κορυφής, αυξάνοντας την πίεση στη Μάντσεστερ Σίτι για νίκη στο ντέρμπι.

Στο μεταξύ, δύσκολη αποστολή έχει η -τρίτη της βαθμολογίας- Χαλ του Κωσταντή Τζολάκη και του Χρήστου Μουζακίτη που αναμετράται με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι «τίγρεις» είναι αήττητες στο ξεκίνημα της Premier League (2-1-0), με τον διεθνή τερματοφύλακα να έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στο πρωτάθλημα, ωστόσο οι «μπλε» προέρχονται από την ήττα στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Άρσεναλ, αποτέλεσμα που «έριξε» την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο από την κορυφή.

Από εκεί και πέρα, η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα, λίγες ημέρες μετά τη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ» για το Champions League, υποδέχεται τη Φούλαμ, η οποία μετράει τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα (ο οποίος βρίσκεται εκτός από τον περασμένο Δεκέμβριο, λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού) αναμετράται στο Κόβεντρι με την τοπική ομάδα που είναι ουραγός στην κατάταξη, καθώς παραμένει ακόμη στο... μηδέν.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

17:00 Άστον Βίλα - Νότιγχαμ Φόρεστ 12/9 17:00 Μπόρνμουθ - Μπρέντφορντ 12/9 17:00 Τσέλσι - Χαλ 12/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας - Ίπσουιτς 12/9 17:00 Λίβερπουλ - Φούλαμ 12/9 19:30 Τότεναμ - Έβερτον 12/9 22:00 Σάντερλαντ - Άρσεναλ 12/9 16:00 Κόβεντρι - Μπράιτον 13/9 18:30 Μάντσεστερ Γ. - Μάντσεστερ Σίτι 13/9 22:00 Λιντς - Νιούκαστλ 14/9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες) Μάντσεστερ Σίτι 9 Άρσεναλ 9 Χαλ 7 Τσέλσι 6 Μπρέντφορντ 5 Λίβερπουλ 5 Νιούκαστλ 5 Έβερτον 5 Λιντς 5 Μπράιτον 4 Μάντσεστερ Γ. 4 Σάντερλαντ 4 Κρίσταλ Πάλας 3 Ίπσουιτς 3 Μπόρνμουθ 2 Νότιγχαμ Φόρεστ 2 Άστον Βίλα 1 Τότεναμ 1 Φούλαμ 0 Κόβεντρι 0