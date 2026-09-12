Ελλάς Σύρου: Ενίσχυση μεσοεπιθετικά με τον Παλαιολόγο από την ΑΕΚ

Τη φανέλα της Ελλάς Σύρου θα φορά τη νέα σεζόν ο Χρήστος Παλαιολόγου, ο οποίος μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Χρήστου Παλαιολόγου.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή και αποτελούσε για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών της ΑΕΚ, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Κ19.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της «Ένωσης» στο πρωτάθλημα της Κ19.

Χρήστο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.