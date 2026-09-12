Ο πρώτος έλεγχος των παικτών του Άρη: Λιντέλ και Ρόμπινσον-Ερλ έδειξαν έτοιμοι (vids)

Ο πρώτος έλεγχος του Άρη και των παικτών του στο πρώτο δυνατό φιλικό τεστ της Κύπρου άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.

Οι κιτρινόμαυροι μπορεί να ηττήθηκαν με 87-92 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως η εικόνα τους, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, δημιουργεί την αίσθηση της νίκης. Ο Άρης κοίταξε στα μάτια μια παραδοσιακή δύναμη της Euroleague, μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα, με μεγάλη ποιότητα, ενώ ακόμα μεγαλύτερη αξία δίνει η αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 15 πόντους διαφορά (29-44) στο 27’, όμως ο χαρακτήρας που έβγαλε στη συνέχεια αποτελεί τον οδηγό για την εξέλιξη της προετοιμασίας. Με απόλυτη συγκέντρωση, σκληρή άμυνα, υψηλή διάθεση και πίεση στην μπάλα, οι κιτρινόμαυροι γύρισαν στο παιχνίδι, διεκδικώντας ως το τέλος τη νίκη.

Το κλειδί της αγωνιστικής μεταμόρφωσης κρύφτηκε στην απόφαση του Σπανούλη να χαμηλώσει το σχήμα. Η ταυτόχρονη παρουσία του Ρόμπινσον-Ερλ στο «5» και του Λιντέλ στο «4» χάρισε στον Άρη την απαραίτητη ευελιξία και ταχύτητα σε άμυνα και επίθεση. Σε ατομικό επίπεδο, οι δύο Αμερικανοί της ομάδας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση. Παρά το γεγονός ότι αγωνίζονται για πρώτη φορά εκτός ΗΠΑ και NBA, έσβησαν άμεσα οπιαδήποτε αμφιβολία μπορεί να υπήρχε περί προσαρμογής τους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (μάζεψε 11) και σκοράροντας με συνέπεια από κοντά και από μακριά για να συμπληρώσει ένα σπουδαίο νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 22 βαθμούς στην αξιολόγηση, χωρίς λάθος στα 25’ συμμετοχής.

Δίπλα του, ο Λιντέλ (10π., 8ριμπ.) πρόσφερε σημαντική ασφάλεια, καταγράφοντας +12 στο σύστημα +/- και δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ενώ πήρε χρόνο ακόμα και στο «5». Με πολύ καλές αμυντικές τοποθετήσεις, πλουραλισμό στο σκοράρισμα, αποτέλεσε κομβικό παίκτη για την αντεπίθεση του Άρη.

Την ίδια ώρα, ο Μποχωρίδης πρόσφερε πολλά περισσότερα απ’ όσα δείχνει η στατιστική του, τελειώνοντας το ματς με το εντυπωσιακό +17 στο +/-, ενώ οι Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος με τα τρίποντά τους έδειξαν τις επιθετικές τους αρετές.

Εξαιρετικός και ο Ντιμιτρίεβιτς (15π., 9ασ., 3ριμπ.), ο οποίος έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ πήρε πρωτοβουλίες στα δύο τελευταία λεπτά όταν η μπάλα… έκαιγε: Ισοφάρισε (82-82) με ατομική ενέργεια, έκανε ένα κρίσιμο λάθος, αλλά γενικότερα δε φοβήθηκε να αναλάβει ευθύνες. Πολύτιμος και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (7π., 6ριμπ.) στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε, με πολλή ενέργεια, ένταση και διαρκή κίνηση σε επίθεση και άμυνα.

Στον αντίποδα, ο πρώτος αυτός έλεγχος έφερε στην επιφάνεια και τις αναμενόμενες αδυναμίες της εποχής. Το νωθρό ξεκίνημα κόστισε, καθώς στο πρώτο μέρος ο Άρης επέτρεψε στη Μακάμπι να ελέγξει τον ρυθμό, να πετύχει 50 πόντους και να πληγώσει την περιφερειακή του άμυνα με 9/17 τρίποντα.

Παράλληλα, η αστοχία στις ελεύθερες βολές ήταν εμφανής με το φτωχό 12/23, ενώ ο Μόργκαν, ο οποίος αναμένεται να είναι εκ των επιθετικών ηγετών της ομάδας, έμεινε χαμηλά στους 5 πόντους και έμοιαζε εκτός ρυθμού.

Κρατώντας τη σπουδαία αναλογία των 28 ασίστ για μόλις 13 λάθη και την επικράτηση στα ριμπάουντ (41-40), το πρόσημο για τον Άρη είναι αναμφίβολα θετικό. Ήταν όμως μόνο η αρχή, και το επόμενο πολύ δυνατό τεστ της Κυριακής κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (13/9, 15:45) θα δείξει αν η ομάδα μπορεί να παρουσιάσει την ίδια συνέπεια και συνέχεια.