Ντεμπελέ για Κβαρατσχέλια: «Είναι πολύ σημαντικός για εμάς - Τον αποκαλούμε Kvaradona»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ουσμάν Ντεμπελέ για τον συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Χβίτσα Κβαρατσχέλια, τονίζοντας το πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ στάθηκε στην τρομερή σεζόν που είχε πέρυσι ο συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Χβίτσα Κβαρατσχέλια, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει κομβικό ρόλο στην ομάδα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές του συλλόγου από το Παρίσι είναι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα και με αφορμή αυτό, ο Ντεμπελέ αποθέωσε τον Γεωργιανό, ενώ αποκάλυψε και μερικά από τα παρατσούκλια του.

«Πέρυσι ο Κβάρα είχε μια απίστευτη σεζόν. Είναι πολύ, πολύ σημαντικός για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντεμπελέ.

«Έχει τόσα πολλά παρατσούκλια. Εδώ τον αποκαλούμε The Best ή Kvaradona. Είναι πραγματικά ένας κορυφαίος, φανταστικός παίκτης», τόνισε.