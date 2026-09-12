Citroën Classic Tour: Η Citroen τιμά τα εμβληματικά της μοντέλα (pics)

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, η Citroën γιόρτασε τα αυτοκίνητα που έχουν καθορίσει την ιστορική της πορεία, στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης του «Citroën Classic Tour».

Με περισσότερα από 107 χρόνια ιστορίας, η Citroën επέλεξε να τιμήσει τα αυτοκίνητα που διαμόρφωσαν την πορεία της μέσα από την πρώτη διοργάνωση του Citroën Classic Tour.

Στο Πάρκο André Citroën στο Παρίσι, η μάρκα, μαζί με τον οργανισμό L’Aventure Citroën, συγκέντρωσε εννέα ιστορικά μοντέλα που γιορτάζουν φέτος σημαντικές επετείους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή παρέλαση στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, με τη συμμετοχή περίπου τριάντα συλλεκτών και των αυτοκινήτων τους. Από το θρυλικό 2CV και το Méhari έως την εμβληματική Traction Avant, η παρέλαση αποτέλεσε ένα πραγματικό ταξίδι στην ιστορία και την κληρονομιά της Citroën.

«Η Citroën είναι ένας από τους λίγους κατασκευαστές αυτοκινήτων που μπορούν να αντλούν έμπνευση από μια ιστορία άνω των 107 ετών. Ο εορτασμός αυτής της κληρονομιάς σημαίνει ότι αποτίουμε φόρο τιμής στα εμβληματικά μοντέλα και τις καινοτομίες που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της μάρκας μας μέσα στις δεκαετίες. Είναι επίσης μια ευκαιρία να αναδείξουμε ξανά όσα χαρακτηρίζουν το DNA της Citroën από την πρώτη ημέρα: να κάνει την αυτοκίνηση προσιτή σε όλους, να παραμένει κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων και να προσφέρει απαράμιλλη άνεση και ξεχωριστή σχεδίαση. Αυτή η γιορτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη συμβολή της L’Aventure Citroën, η οποία εργάζεται καθημερινά για τη διατήρηση και τη μετάδοση της κληρονομιάς μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους συλλέκτες που κρατούν ζωντανή την ιστορία της Citroën. Με το πάθος, την αφοσίωση και την πίστη τους στη μάρκα, συμβάλλουν στην ανάδειξη αυτής της μοναδικής κληρονομιάς και μας θυμίζουν την ξεχωριστή θέση που κατέχει η Citroën στις καρδιές τόσων γενεών».

Xavier Chardon, CEO της Citroën

CITROËN CLASSIC TOUR: ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ

Με μια μοναδική παρακαταθήκη στον χώρο της αυτοκίνησης, η Citroën δημιούργησε το Citroën Classic Tour, έναν νέο θεσμό αφιερωμένο στην ανάδειξη και τον εορτασμό της πλούσιας κληρονομιάς της μάρκας.

Πρόκειται για το ετήσιο σημείο συνάντησης για όλους τους φίλους της μάρκας με το χαρακτηριστικό λοχιόσημο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να γιορτάσουν περισσότερο από έναν αιώνα αυτοκινητικής καινοτομίας και να μοιραστούν το πάθος τους για την κληρονομιά της Citroën, συνδέοντας τις γενιές του χθες, του σήμερα και του αύριο.

ENNEA ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥΣ

Το 2026 αποτελεί μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά για τη Citroën, καθώς αρκετά από τα πλέον εμβληματικά μοντέλα της γιορτάζουν σημαντικές επετείους. Για το Classic Tour, εννέα αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο André Citroën, αντιπροσωπεύοντας 20 χρόνια καινοτομίας, δημιουργικότητας και αυτοκινητικής τόλμης, από το 1976 έως το 1996.

1976: ΤΑ 2CV SPOT KAI LN ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ 50 ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ

Το 2CV Spot, που παρουσιάστηκε στις 10 Απριλίου 1976, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Citroën, καθώς αποτέλεσε την πρώτη περιορισμένη έκδοση στην ιστορία της μάρκας. Παρήχθη σε μόλις 1.800 μονάδες και βασίστηκε στο 2CV 4. Ξεχώριζε χάρη στον δίχρωμο αμάξωμα που σχεδίασε ο γραφίστας Serge Gevin. Η χαρούμενη, καλοκαιρινή του εμφάνιση μετέτρεψε το Spot σε πραγματικό σύμβολο στυλ και εγκαινίασε την έννοια των limited editions στη Citroën.

Την ίδια χρονιά παρουσιάστηκε και το LN, ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης που παρήχθη από το 1976 έως το 1978 σε περίπου 130.000 μονάδες. Εξελίχθηκε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την αυτοκινητοβιομηχανία, μετά την εξαγορά της Citroën από την Peugeot και εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Χρησιμοποιούσε το αμάξωμα του Peugeot 104 και εφοδιαζόταν με δικύλινδρο κινητήρα 602κ.εκ., ισχύος περίπου 32ίππων, προερχόμενο από το 2CV. Συμπαγές, ελαφρύ και οικονομικό, το LN αντιπροσωπεύει μια κομβική περίοδο στην ιστορία της Citroën.

1981: TΟ 2CV 007 ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 45 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Το 1981, το 2CV 007 ένωσε δύο διαφορετικούς κόσμους: το λαϊκό αυτοκίνητο και τον κινηματογράφο. Η ειδική αυτή έκδοση δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στην ταινία του James Bond «For Your Eyes Only», στην οποία ο Βρετανός μυστικός πράκτορας οδηγεί ένα κίτρινο 2CV σε μία αξέχαστη σκηνή καταδίωξης. Το μοντέλο ξεχώριζε κυρίως για το χρώμα Helios Yellow, τα μαύρα αυτοκόλλητα που αναπαριστούσαν τρύπες από σφαίρες και τα λογότυπα «007» στις πόρτες, και παρήχθησαν συνολικά λίγο περισσότερα από 700 οχήματα.

1986: ΤΡΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ

Το 1986 έχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην πρώτη διοργάνωση του Classic Tour, καθώς τρία μοντέλα γιορτάζουν φέτος την 40ή επέτειό τους: το 2CV Cocorico, το BX GTI και το AX.

Το 2CV Cocorico, που δημιουργήθηκε την περίοδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, είχε έναν άμεσα αναγνωρίσιμο χαρακτήρα. Το λευκό του αμάξωμα διακοσμούσαν μπλε και κόκκινες λωρίδες και λογότυπα «Cocorico», εμπνευσμένα από τα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Βασισμένο στο 2CV 6 και με κινητήρα 29 ίππων, παρήχθη σε 1.000 αντίτυπα και αποτέλεσε μία από τις τελευταίες σημαντικές ειδικές εκδόσεις του 2CV στη Γαλλία.

Το BX GTI αποκάλυπτε μια εντελώς διαφορετική πλευρά της Citroën. Το σπορ σεντάν ξεχώριζε για τη χαρακτηριστική γωνιώδη σχεδίασή του, τα φαρδύτερα φτερά, την πίσω αεροτομή, τις ειδικά σχεδιασμένες ζάντες και τα διακριτικά GTI. Ο βενζινοκινητήρας 1,9 λίτρων απέδιδε 125 ίππους, ενώ το βάρος του παρέμενε λίγο πάνω από έναν τόνο, επιτρέποντάς του να αγγίζει τελική ταχύτητα κοντά στα 200 χλμ./ώρα. Έτσι, συνδύαζε με επιτυχία την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου με αυθεντικό σπορ χαρακτήρα.

Το AX, που επίσης παρουσιάστηκε το 1986, ακολουθούσε μια διαφορετική φιλοσοφία. Η εξέλιξή του επικεντρώθηκε στη μείωση του βάρους και της κατανάλωσης καυσίμου. Ορισμένες εκδόσεις ζύγιζαν μόλις 670 κιλά, ενώ η γκάμα περιλάμβανε κινητήρες βενζίνης και diesel με ισχύ από 45 έως 100 ίππους. Η έμφαση στην ελαφριά κατασκευή και την αποδοτικότητα συνέβαλε καθοριστικά στην εμπορική επιτυχία του μοντέλου, το οποίο παρέμεινε στην παραγωγή έως το 1998.

1991: ΤΟ ZX Volcane ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ

Με την παρουσίαση του ZX την άνοιξη του 1991, η Citroën επέστρεψε στη μεσαία κατηγορία, τοποθετώντας το νέο μοντέλο ανάμεσα στο AX και το BX. Το πεντάθυρο compact hatchback, μήκους 4,07 μέτρων, ξεχώρισε για το προηγμένο τεχνολογικό του περιεχόμενο. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του ήταν ο πίσω άξονας παθητικής τετραδιεύθυνσης, που επέτρεπε στους πίσω τροχούς να στρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση με τους εμπρός, βελτιώνοντας τη σταθερότητα στις στροφές. Το ZX ήταν επίσης το πρώτο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο που διέθετε συρόμενο πίσω κάθισμα και ανακλινόμενες πλάτες πίσω καθισμάτων.

Η Volcane ήταν μία από τις τέσσερις εκδόσεις της γκάμας του ZX, μαζί με τις Reflex, Avantage και Aura. Αρχικά, η γκάμα περιλάμβανε τέσσερις βενζινοκινητήρες ισχύος από 60 έως 130 ίππους, ενώ η οδική συμπεριφορά του μοντέλου απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τον ειδικό Τύπο ήδη από την παρουσίασή του. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις αύξησαν την ισχύ της δυναμικής αυτής έκδοσης στους 155 και αργότερα στους 167 ίππους.

1996: ΤΑ SAXO VTS KAI BERLINGO ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ

Το 1996, δύο νέα μοντέλα της Citroën εξέφρασαν δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για το αυτοκίνητο.

Με το Saxo VTS, η Citroën δημιούργησε ένα ελαφρύ και προσιτό σπορ hatchback, συνεχίζοντας τη δυναμική φιλοσοφία που είχε καθιερώσει το AX. Ο 1,6 λίτρων 16βάλβιδος κινητήρας του απέδιδε 120 ίππους, με το βάρος να περιορίζεται στα μόλις 935 κιλά. Με τελική ταχύτητα 205 χλμ./ώρα, στιβαρό πλαίσιο και διακριτική σχεδίαση με λίγες αλλά χαρακτηριστικές σπορ λεπτομέρειες, το Saxo VTS εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς μεταξύ των μικρών αυτοκινήτων επιδόσεων της δεκαετίας του 1990. Η παραγωγή του στο Aulnay-sous-Bois συνεχίστηκε έως το 2003.

Το Berlingo ακολούθησε μια ριζικά διαφορετική φιλοσοφία. Με την παρουσίασή του το 1996, δημιούργησε ουσιαστικά την κατηγορία των Leisure Activity Vehicles (LAV), συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός επαγγελματικού van με την άνεση ενός οικογενειακού αυτοκινήτου.

Ευέλικτο, ευρύχωρο και λειτουργικό, απευθύνθηκε από την πρώτη στιγμή τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες. Με περισσότερες από 4,2 εκατομμύρια μονάδες να έχουν παραχθεί, το Berlingo αποδεικνύει τη διαχρονική επιτυχία μιας ιδέας που γεννήθηκε πριν από 30 χρόνια.

ΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Πέρα από τα εννέα επετειακά μοντέλα, περίπου τριάντα ιδιοκτήτες ιστορικών Citroën συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή παρέλαση στους δρόμους του Παρισιού, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά μερικά από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα της μάρκας. Δεκαετίες μετά την παρουσίασή τους, εξακολουθούν να ξυπνούν αναμνήσεις, να προκαλούν συγκίνηση και να κρατούν ζωντανό το πάθος για τη Citroën.