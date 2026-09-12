«Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε ο Μεντιλίμπαρ»

Στη Φενέρμπαχτσε εξετάζουν μεταξύ άλλων και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον πάγκο, αν τελικά αποχωρήσει ο Καρτάλ.

Σενάρια για αλλαγή προπονητή κυκλοφορούν στη Φενέρμπαχτσε, μετά την παραίτηση του Ισμαΐλ Καρτάλ, αν και δεν έγινε δεκτή. Ωστόσο η ονοματολογία καλά κρατεί στον τουρκικό Τύπο και ανάμεσα στους τεχνικούς που ακούγονται, βρίσκεται και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Λίγες μέρες μετά το διαζύγιό του με τον Ολυμπιακό, ο Βάσκος τεχνικός μπαίνει στα… μπλοκάκια ομάδων, καθώς η θητεία του στο λιμάνι συνδυάστηκε με τίτλους.

Εκτός από το όνομα του Μεντιλίμπαρ, στη λίστα με προπονητές που κυκλοφορεί για τη Φενέρμπαχτσε βρίσκονται και ονόματα όπως οι Αντόνιο Κόντε, Βιντσέντσο Μοντέλα, Βολκάν Ντεμιρέλ και άλλοι.

