Νέο ξεκίνημα για Ολυμπιακό – Μάχη στο Πανθεσσαλικό

Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα η δράση στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρώτο πιάτο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στις 19:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν και ντεμπούτο στον πάγκο κάνει ο Ιμανόλ Ιλγκουαθίλ, θέλοντας να το συνδυάσει με νίκη. Οι Κρητικοί από την πλευρά τους βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα επιδιώξουν να κάνουν τη... ζημιά. Κεντρικό πρόσωπο του αγώνα θα είναι ο Τιάγκο Νους, ο οποίος έχει συμφωνήσει να ενταχθεί στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο.

Στις 21:00 ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, με το παιχνίδι να διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό, αφού το Καυτανζόγλειο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ο Γηραιός πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στην Τρίπολη και θέλει… συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, ενώ οι Περιστεριώτες ψάχνουν ακόμα την πρώτη τους νίκη φέτος στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

19:00 Ολυμπιακός - ΟΦΗ, Magenta Sport 1

21:00 Ηρακλής - Ατρόμητος, ΣΚΑΪ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Καλαμάτα - Βόλος, Novasports Prime

19:00 Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ, Novasports 2

21:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός, Magenta Sport 1

21:00 ΠΑΟΚ - Άρης, Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός, ΣΚΑΪ

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 9

2. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 9

3. ΑΕΚ 3 7

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 7

5. ΑΡΗΣ 3 6

6. ΠΑΟΚ 3 6

7. ΟΦΗ 3 6

8. Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 3 4

9. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 3 2

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 1

11. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 1

12. ΚΗΦΙΣΙΑ 3 1

13. ASTERAS AKTOR 3 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 0