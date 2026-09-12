«Μένει ελεύθερος ο Μπρούμα και πάει στον Άρη»

Στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για τη λύση του συμβολαίου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Μπρούμα, όπως αναφέρει η πορτογαλική «A Bola». Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν είναι στα πλάνα του Μάρκο Σίλβα, ενώ δεν προπονείται με την ομάδα, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει.
Όπως γράφουν οι Πορτογάλοι, ο Μπρούμα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, που έχει εκφράσει ενδιαφέρον, ενώ η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα ολοκληρώνεται την Τρίτη.
Η Μπενφίκα είχε δαπανήσει 6,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025 για να τον αποκτήσει από την Μπράγκα, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για σχεδόν όλη επόμενη σεζόν. Ο Μπρούμα αποχωρεί από τους «αετούς» με μόλις 17 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ.