«Μένει ελεύθερος ο Μπρούμα και πάει στον Άρη»

Ο Μπρούμα λύνει το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα και αναμένεται να υπογράψει στον Άρη, όπως γράφουν στην Πορτογαλία.

Στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για τη λύση του συμβολαίου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Μπρούμα, όπως αναφέρει η πορτογαλική «A Bola». Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν είναι στα πλάνα του Μάρκο Σίλβα, ενώ δεν προπονείται με την ομάδα, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει.

Όπως γράφουν οι Πορτογάλοι, ο Μπρούμα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, που έχει εκφράσει ενδιαφέρον, ενώ η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα ολοκληρώνεται την Τρίτη.

Η Μπενφίκα είχε δαπανήσει 6,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025 για να τον αποκτήσει από την Μπράγκα, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για σχεδόν όλη επόμενη σεζόν. Ο Μπρούμα αποχωρεί από τους «αετούς» με μόλις 17 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ.

