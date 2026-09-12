Super Σάββατο: Ολυμπιακός – ΟΦΗ και Ηρακλής – Ατρόμητος ανοίγουν τη δράση του Σαββατοκύριακου!

Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με δύο αναμετρήσεις που ανοίγουν την 4η αγωνιστική και διαφορετικές ιστορίες να ξεδιπλώνονται από τις 19:00 μέχρι αργά το βράδυ. Δύο παιχνίδια, τέσσερις ομάδες και πολύτιμοι βαθμοί στη μάχη, με όλη τη δράση διαθέσιμη στη Superbet.

Πρώτη στάση το «Γ. Καραϊσκάκης», όπου στις 19:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ. Στις 21:00, η δράση μεταφέρεται στο Πανθεσσαλικό, με τον Ηρακλή να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Επιστροφή στο Καραϊσκάκη

Στις 19:00, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του με 3-2 επί του Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και στο πρωτάθλημα μετά το 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, έχοντας παράλληλα μπροστά τους την έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Στις 16 Σεπτεμβρίου ακολουθεί το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια για το Europa League.

Ο ΟΦΗ, από την άλλη, ταξιδεύει στον Πειραιά για μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές της σεζόν, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που θέλει να επιβάλει τον ρυθμό του και να αξιοποιήσει τη δύναμη της έδρας του.

Πειραιάς, Σάββατο βράδυ και μία μάχη που αποτελεί το πρώτο μεγάλο ραντεβού της αγωνιστικής.

Ηρακλής – Ατρόμητος: Ο Γηραιός θέλει να συνεχίσει δυνατά

Στις 21:00, Ηρακλής και Ατρόμητος παίρνουν θέση στο Πανθεσσαλικό. Ο Ηρακλής μπαίνει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, ένα αποτέλεσμα που του έδωσε σημαντική ώθηση στη νέα του διαδρομή στη μεγάλη κατηγορία.

Απέναντί του βρίσκεται ένας Ατρόμητος που αναζητά την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Περιστερίου έχει έναν βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές και προέρχεται από το 1-1 με την Καλαμάτα.

Ο Ηρακλής θέλει να χτίσει πάνω στο μεγάλο αποτέλεσμα της Τρίπολης. Ο Ατρόμητος χρειάζεται τη δική του αντίδραση.

Δύο διαφορετικές αφετηρίες και 90 λεπτά για τρεις πολύτιμους βαθμούς.

19:00 | Ολυμπιακός – ΟΦΗ

21:00 | Ηρακλής – Ατρόμητος

Από το «Γ. Καραϊσκάκης» μέχρι το Πανθεσσαλικό, η 4η αγωνιστική ξεκινά με δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές μάχες και τέσσερις ομάδες που έχουν τους δικούς τους λόγους να κυνηγούν τη νίκη.

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