Συγκάλυψη μέχρι τέλους, οι… σωματοφύλακες δεν το κουνάνε από δίπλα του!

Τα καθεστώτα, τα «συστήματα», μέχρι την τελευταία πράξη της ύπαρξής τους, πιστεύουν πως θα μείνουν εκεί για να συνεχίσουν όσα έκαναν, ειδικά όταν η κάλυψή τους λειτουργεί απροκάλυπτα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Έπαιξαν φιλικά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης. Έγινε κάτι άλλο στο μπάσκετ; Αποκάλυψε η «Magic Euroleague» πως οι «πράσινοι» ψάχνουν στην αγορά για σέντερ. Κάτι άλλο; Αν δεν διαβάζετε SDNA και 2-3 sites ακόμη, πιθανότατα θα νομίζετε πως εκεί τελειώνουν οι ειδήσεις της Παρασκευής.

Όσοι προτιμούν mainstream ΜΜΕ, θεωρώντας πως τα χαρακτηρίζει η... αντικειμενικότητα, έμαθαν τα τελικά αποτελέσματα φιλικών. Μέχρι εκεί τους επιτράπηκε η ενημέρωση. Τα υπόλοιπα, μπήκαν κάτω από το χαλάκι.

Μόνο που εδώ δεν πρόκειται για μια διαιτησία που έκρινε τον νικητή, την οποία έκαναν «γαργάρα». Ούτε κοιτούν τον ουρανό πίνοντας νερό, αναφορικά με την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τις δηλώσεις Σποέλστρα.

Η Ελλάδα, η κοινωνία η ίδια και όχι απλά ο αθλητισμός, συνταράσσονται από πρωτοφανές σκάνδαλο. Ίδιο και μεγαλύτερο από την «παράγκα» του ποδοσφαίρου. Με την υπόθεση να μην αφορά μια καταγγελία που έπεσε στο κενό, ή τις διαμαρτυρίες μερικών ομάδων.

Το σκάνδαλο Λιόλιου και Προμηθέα, πιστοποιήθηκε. Από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το σκεπτικό των 75 σελίδων, εμπλέκει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ενός τόσο μεγάλου αθλήματος, με πιθανή χειραγώγηση αγώνων. Η υπόθεση πάει στον αθλητικό εισαγγελέα. ΕΠΑΘΛΑ. Αθλητικό δικαστή.

Η κλίμακα του σκανδάλου, δεν μπορεί να αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Κι ενώ οι φίλαθλοι, οι πολίτες της χώρας, περιμένουν ενημέρωση με λεπτομέρειες για την υπόθεση, εισπράττουν... σιωπή. Την απόλυτη συγκάλυψη.

Για τα μάτια του κόσμου, «πετάχτηκε» ένα τυπικό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει ξερά πως βγήκε το σκεπτικό και είναι τόσων σελίδων. Θυμηθείτε τώρα και ποια ήταν η απόφαση. Η οποία απόφαση δεν λέει πολλά χωρίς το σκεπτικό. Σα να πούμε σε καταδικάζω για κάτι, χωρίς όμως να ειπωθεί ο λόγος. Μπορεί να είναι επειδή έκλεψες μία τσίχλα, ή γιατί είσαι serial killer.

Προφανώς και δεν πρόκειται για άγνοια. Είναι ξεκάθαρη συγκάλυψη. Ο Βαγγέλης Λιόλιος «τελειώνει» από το μπάσκετ. Το πώς και τι θα ακολουθήσει, θα το καθορίσουν η δικαιοσύνη και τα αρμόδια όργανα.

Ακόμη και τώρα λοιπόν, τον προστατεύουν. Με... νύχια και με δόντια. Μην βγει η αλήθεια προς τα έξω. Χωρίς σχόλια για το «σύστημα» που υπηρετήθηκε. Χωρίς αναφορές για το τι συνέβη στο μπάσκετ 5 χρόνια τώρα. Απλά να αναφερθεί το τι λέει αυτό το σκεπτικό των τόσων σελίδων.

Η Ελλάδα βιώνει το 2026, τον διαδικτυακό Αυριανισμό. Από τους «προστάτες» ενός «συστήματος» που έφτασε στο μπάσκετ στο σημείο να μετατρέπεται από αγωνιστικό και μεταγραφικό, σε δικαστικό ρεπορτάζ.

Καλό θα ήταν να αναλογιστεί ο καθένας τι πραγματικά συμβαίνει και τι σημαίνει αυτού του είδους η «συγκάλυψη». Μιας κατάστασης και ενός ανθρώπου. Ο οποίος τόσα χρόνια παρουσιαζόταν επιτυχημένος στο έργο του, ποτέ δεν έκανε λάθη και οι θέσεις του προβάλλονταν χωρίς αστερίσκους.

Μέχρι και τον... Αδόλφο Χίτλερ, κάποιοι τον προστάτευαν στο υπόγειο που ήταν κρυμμένος στο Βερολίνο. Ενώ όλα ήταν χαμένα. Κάθε καθεστώς, κάθε «σύστημα», δεν μπορεί να αποδεχτεί το τέλος του. Μέχρι και την τελευταία ώρα, προτιμά να ρεζιλεύεται. Παλεύοντας να μείνει όρθιο. Με τους «σωματοφύλακες» να έχουν τον ίδιο άχαρο ρόλο: Να συζητά όλη η Ελλάδα το σκάνδαλο και εκείνοι να περιμένουν πως θα γυρίσει η κατάσταση. Οπότε ας μην δημοσιευτούν οι τρόποι καταστροφής του μπάσκετ από εκείνον που έχει κάνει να κλαίνε από νεογέννητα, μέχρι υπερήλικες. Όχι μόνο τα παιδιά…