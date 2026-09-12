Mercedes-Benz: Η Θεσσαλονίκη, ένας από τους σταθμούς του ταξιδιού τριών S-Class (pic)

Η Mercedes-Benz γιορτάζει 140 χρόνια καινοτομίας και ταξιδεύει σε 140 σημεία σε όλον τον κόσμο. Ένας από τους σταθμούς αυτού του ταξιδιού ήταν και η Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων ιστορίας και καινοτομίας, η Mercedes-Benz πραγματοποιεί ένα μοναδικό διηπειρωτικό οδοιπορικό θέλοντας να τιμήσει το ταξίδι της μάρκας στο χρόνο.

Αμέσως μετά την Παγκόσμια Πρεμιέρα της νέας S-Class στο Μουσείο της Mercedes-Benz στη Στουτγάρδη στις 29 Ιανουαρίου 2026, τρία από τα νέα αυτά μοντέλα ξεκίνησαν ένα ταξίδι άνω των 50.000 χιλιομέτρων σε έξι ηπείρους, περιλαμβάνοντας στάσεις σε 140 συμβολικούς προορισμούς ανά τον κόσμο. Κάθε σταθμός αποτυπώνει ένα κεφάλαιο από την κληρονομιά, το πρωτοποριακό πνεύμα και την παγκόσμια παρουσία της μάρκας.

Ένας από αυτούς τους 140 σταθμούς, ήταν και η Θεσσαλονίκη μας!

Στις 10 Σεπτεμβρίου, δύο από τις τρεις S-Class βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, εντάσσοντας την πόλη στον παγκόσμιο χάρτη του εορτασμού των 140 χρόνων καινοτομίας, εξέλιξης και πρωτοπορίας της Mercedes-Benz.

Πηγή: One Take Productions

Ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις της Northern Star, του Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz στη Θεσσαλονίκη, η S-Class ακολούθησε μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή, περνώντας από χαρακτηριστικά και εμβληματικά σημεία της πόλης. Με την πολύτιμη συμβολή του Δήμου, η στάση στην Θεσσαλονίκη αποτέλεσε μία ξεχωριστή ευκαιρία να μεταφερθεί η διηπειρωτική αυτή επετειακή δράση στους δρόμους, συνδέοντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της Mercedes-Benz με την ιδιαίτερη ταυτότητα και την εικόνα της «Νύμφης του Θερμαϊκού».

Η S-Class αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για τη Mercedes-Benz και ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της μάρκας. Εδώ και δεκαετίες, κάθε νέα γενιά της ενσωματώνει καινοτομίες και τεχνολογίες που διαμορφώνουν την εξέλιξη της αυτοκίνησης, θέτοντας νέα πρότυπα στην ασφάλεια, την άνεση, την τεχνολογία και τον σχεδιασμό.

Από τη δημιουργία του πρώτου αυτοκινήτου από τον εφευρέτη του, τον Carl Benz το 1886 μέχρι σήμερα, η Mercedes-Benz συνεχίζει να εξελίσσει την αυτοκίνηση, με την καινοτομία να αποτελεί σταθερά το επίκεντρο της πορείας της.

Το παγκόσμιο ταξίδι των τριών S-Class, με στάσεις σε 140 σημεία σε 6 ηπείρους, αποτελεί τον ιδιαίτερο τρόπο της μάρκας με το αστέρι να τιμήσει αυτήν τη διαδρομή και να μοιραστεί την επέτειό της με πόλεις και ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.