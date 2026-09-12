Ο Ρουίθ δεν έχει ξεχάσει τα επεισόδια στον τελικό του Μουντιάλ

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (1-0 στην παράταση), ο Φαμπιάν Ρουίθ δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «The Athletic», ο Ισπανός μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν εξέφρασε την λύπη του για την συμπεριφορά αρκετών Αργεντινών παικτών και κυρίως, για την εικόνα που πρόβαλε στους νεαρούς οπαδούς:

«Είναι μια σκηνή που όλοι είδαν και που κανείς δεν θέλει να βλέπει. Υπάρχουν μικρά παιδιά που παρακολουθούν ποδόσφαιρο και στα οποία δεν θα έπρεπε να το δείχνουμε ως παράδειγμα. Πρέπει να ξέρεις πώς να κερδίζεις και πρέπει να ξέρεις πώς να χάνεις. Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει, αλλά ήταν μια θλιβερή στιγμή σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Ο Φαμπιάν Ρουίθ προτιμά οι πανηγυρισμοί της «La Roja» να παραμείνουν η καθοριστική εικόνα αυτού του ιδιαίτερα τεταμένου τελικού: «Προσπαθούμε πάντα να δίνουμε το καλό παράδειγμα γιατί όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο». Ελπίζω αυτή η στιγμή να ξεχασθεί και οι πανηγυρισμοί μας, που ήταν αξέχαστοι, να μείνουν στην μνήμη μας».