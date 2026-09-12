Stoiximan Super League: Με γκολ και Ζότα Σίλβα το ντεμπούτο Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό απέναντι στον επικίνδυνο ΟΦΗ

Για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το απόγευμα (19:00) του Σαββάτου (12/9).

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Με τα δεδομένα της αναμέτρησης να αποκτούν έναν, αλλά πολύ σημαντικό, αστάθμητο παράγοντα. Μεσοβδόμαδα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Μεντιλίμπαρ, είδηση που υποδέχθηκαν με ανάμεικτα συναισθήματα οι οπαδοί της ομάδας. Ο Αλγουαθίλ διαδέχθηκε τον συμπατριώτη του Βάσκο, σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να περάσει τις δικές του ιδέες στους παίκτες, ωστόσο κατά πάσα βεβαιότητα ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί αλλαγμένος απέναντι στον ΟΦΗ. Κυρίως ψυχολογικά και ως έναν - μικρό λογικά - βαθμό και τακτικά.

Στο 3.30 να κατακτήσει τη Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός

Οι Πειραιώτες έρχονται από back to back αναμετρήσεις κόντρα στον Βόλο. Το 1-1 για το πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό, όπου έχασαν τον Ελ Κααμπί με κάταγμα κνήμης για τους επόμενους έξι μήνες, αλλά και τη νίκη με σκορ 3-2 για το Κύπελλο στο Φάληρο. Ματς όπου ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός για 70 λεπτά, με πρωταγωνιστή τον Γκονσάλες (2 γκολ, 1 ασίστ) και εξαιρετικούς τους Πουέρτα (γκολ στο ντεμπούτο του) και Φίλη.

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Ο ΟΦΗ έχει ήδη αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, όπου μοιάζει αποφασισμένος να πρωταγωνιστήσει με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια από πέρσι. Κατέκτησε το Super Cup, μπήκε πανηγυρικά στη League Phase του Europa League, μετράει 2Ν-1Η στα τρία πρώτα ματς στο πρωτάθλημα και πήρε τέσσερις βαθμούς στα δύο πρώτα ματς του Κυπέλλου (0-0 στην Τούμπα, 3-0 τον Νέστο Χ.). Ισορροπημένος στο χορτάρι, με ξεκάθαρους ρόλους και πολλούς πρωταγωνιστές, ο ΟΦΗ μοιάζει να έχει τη δυναμική για μια ακόμη σεζόν με διακρίσεις.

Περίεργο ματς. Ο Ολυμπιακός θέλει ουσιαστικά να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και για να το πετύχει, πρέπει να αγοράσει χρόνο σημειώνοντας νίκες. Δεν είναι απλό να αλλάξει λογική παιχνιδιού σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, σίγουρα όμως έχει τους παίκτες με την ποιότητα να υποστηρίξουν ένα πιο στρωτό ποδόσφαιρο κατοχής. Ο ΟΦΗ είναι σκληρό καρύδι, με ταχύτητα, σωστή δομή και εμπειρία στο παιχνίδι του. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Να σκοράρει ο Ζότα Σίλβα & Over 9,5 κόρνερ σε απόδοση 5.20 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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