Ο Αλφάρο στην εθνική Παραγουάης μέχρι το 2030

Ο Αργεντινός προπονητής Γκουστάβο Αλφάρο, ο «αρχιτέκτονας» της επιστροφής για την εθνική Παραγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την «αλμπιρόχα» μέχρι το Μουντιάλ του 2030, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την ομοσπονδία της χώρας.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε εκφράσει αμφιβολίες για το μέλλον του μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από τη Γαλλία στον «γύρο των 16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στην Βόρεια Αμερική, στην πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση μετά από το 2010 στην Νότια Αφρική.

«2030, αρχίζουμε!» έγραψε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Παραγουάης (APF), Ρόμπερτ Χάρισον, στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με μια φωτογραφία δίπλα στον 64χρονο Αλφάρο, ο οποίος κρατούσε μια φανέλα της εθνικής ομάδας με την ημερομηνία του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αποκαλούμενος και «κυνηγός της ουτοπίας», ο Αργεντινός προπονητής θα παραμείνει στο «τιμόνι» της ομάδας που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, αποκλείοντας τη Γερμανία στα πέναλτι στον «γύρο των 32» και που ώθησε τους παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάν στα όριά τους (ήττα με 1-0).