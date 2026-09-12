Ο Μπαπέ αποθέωσε Μέσι και Κριστιάνο

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «France Football», ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα δύο ινδάλματα της γενιάς του, τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Μπορώ να φαντασθώ τον εαυτό μου να φτάνω τα 100, εάν χρειασθεί!», είπε χαμογελώντας ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και συνέχισε: «Ο Μέσι, είναι ο... Μέσι. Θεωρώ τον εαυτό μου διαφορετικό είδος παίκτη. Αλλά είναι διαφορετικό είδος παίκτη ανάμεσα σε διαφορετικά είδη παικτών. Και ο Κριστιάνο είναι στην ίδια κατηγορία. Μπορείς να προτιμήσεις τον έναν ή το άλλον, ανάλογα με τις ποδοσφαιρικές σου ευαισθησίες, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις και να σεβαστείς αυτό που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν».

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, τόνισε ιδιαίτερα την απίστευτη συνέπειά τους στο υψηλότερο επίπεδο: «Έξι Παγκόσμια Κύπελλα. Δεν έχουν κερδίσει και τα έξι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το να φθάνεις έξι φορές ως ηγέτης της χώρας σου και να εκπροσωπείς όλες τις ελπίδες της, δεν το βλέπεις τόσο συχνά. Ανήκουν σε μια διαφορετική εποχή. Στην κατηγορία τους, υπάρχουν μόνο δύο. Είμαι από την επόμενη γενιά, εμπνεύστηκα από αυτούς. Άλλαξαν τους κανόνες, την ιδέα που έχουμε για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Και τότε αφήνεις ένα ανεξίτηλο σημάδι».