Ανατροπή με Καρτάλ: Συνεχίζει στη Φενέρμπαχτσε

Ανατροπή φαίνεται πως έχουμε στην υπόθεση του Ισμαΐλ Καρτάλ, με τη Φενέρμπαχτσε να μην δέχεται την παραίτηση του Τούρκου τεχνικού.

Ο Ισμαΐλ Καρτάλ θα συνεχίσει εν τέλει στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο τουρκικός σύλλογος δεν δέχθηκε την παραίτηση του 65χρονου, την οποία ανακοίνωσε μετά την ήττα από την Μπεσίκτας και την ισοπαλία με τη Ρόμα.

Παρότι ο Καρτάλ δεν βρέθηκε στην προπόνηση της Παρασκευής (11/9), ένα τηλεφώνημα του προέδρου, Αζίζ Γιλντιρίμ, φαίνεται να άλλαξε τις ισορροπίες, με αποτέλεσμα ο Τούρκος προπονητής να ανακαλέσει την παραίτησή του.

«Ήρθαμε εδώ μαζί και θα φύγουμε μαζί. Από εδώ και στο εξής, κανείς άλλος εκτός από εσάς δεν μπορεί να κουβαλήσει αυτή την ομάδα. Μαζί, θα κάνουμε τη Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια», είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ στον 65χρονο τεχνικό, ενώ την παραμονή του επιβεβαίωσε και η ίδια η ομάδα με ανακοίνωσή της.

«Ο προπονητής μας, κ. Ισμαήλ Καρτάλ, παραμένει στη θέση του. Η ομάδα μας θα συνεχίσει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Γκαζιαντέπ με προπόνηση αύριο στις 11:30 π.μ. υπό την καθοδήγηση του προπονητή μας, Ισμαΐλ Καρτάλ. Σας παρουσιάζουμε την ανακοίνωση προς ενημέρωση του κοινού», αναφέρει το post της Φενέρμπαχτσε.