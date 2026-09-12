Το όνομα του Κώστα Μπράτσου στο νέο γήπεδο της Όουλου

Στην ιστορία της Όουλου έχει γραφτεί η παρουσία του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο για 12 παιχνίδια, με την φινλανδική ομάδα να χαράσσει το όνομά του στο νέο γήπεδο.

Σήμερα η φινλανδική Όουλου εγκαινιάζει το νέο της γήπεδο, στο οποίο υπάρχει χαραγμένο το όνομα του Βολιώτη προπονητή, Κώστα Μπράτσου, όπως και κάθε προπονητή που έχει περάσει από την ομάδα.

Ο 49χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της Όουλου για 12 παιχνίδια, από τις 19 Ιουνίου 2024 έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2024.

Όπως αναφέρει ο Μπράτσος σε ανάρτησή του: «Νέο γήπεδο. Νέες ιστορίες. Σήμερα η AC Oulu κάνει πρεμιέρα στο νέο της σπίτι, το OTC Stadion, με το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην ιστορία του.

Και στην πλατεία αυτού του γηπέδου, χαραγμένο στην πέτρα (#77), βρίσκεται το όνομά μου, σε έναν σύλλογο που μου έδωσε τόσα, ως ο πρώτος Έλληνας προπονητής του.

Κάποιους δεσμούς δεν τους σβήνει η απόσταση. Ευχαριστώ, Oulu».

