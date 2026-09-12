Ο Αρτέτα απάντησε στον Γκάμπριελ Ζεσούς

Ο Μίκελ Αρτέτα εμφανίσθηκε «έκπληκτος» από τις δηλώσεις του Γκάμπριελ Ζεσούς σχετικά με την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ισχυρίσθηκε ότι «κανείς δεν του είχε πει κάτι» για την αποχώρησή του από την Άρσεναλ. Αυτή η εκδοχή των γεγονότων αμφισβητήθηκε από τον πρώην προπονητή του, ο οποίος υποστηρίζει ότι μίλησε μαζί του προσωπικά: «Είχα μια ιδιωτική συζήτηση με τον Γκάμπι στα αποδυτήρια. Δεν θα αποκαλύψω τι ειπώθηκε, αλλά αυτό που συζητήσαμε ήταν κυρίως θέμα ευγνωμοσύνης. Μερικές φορές, όταν πρέπει να μεταφέρεις άσχημα νέα ή κάτι που το άτομο δεν περιμένει, κάποιος πρέπει να παίξει τον κακό. Εάν πρέπει να είμαι εγώ, τότε θα είμαι εγώ».

Ο Αρτέτα προτιμά πλέον, να επικεντρωθεί στην μακροπρόθεσμη σχέση που θα διατηρήσει με τον Ζεσούς παρά στις εντάσεις γύρω από την αποχώρησή του. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι τι θα συμβεί τρεις ή έξι μήνες αργότερα», συνέχισε, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στα αποδυτήρια των «Κανονιέρηδων» για έναν αγώνα εναντίον της Τσέλσι. «Δόξα τω Θεώ, με όλους τους παίκτες που έφυγαν, οι σχέσεις παρέμειναν πολύ καλές. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο και με τον Ζεσούς».

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έφυγε από την Άρσεναλ αυτό το καλοκαίρι για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Μπαρτσελόνα, όπου διαδέχθηκε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μετά από μια τελευταία σεζόν στο Λονδίνο, που «αμαυρώθηκε» από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.