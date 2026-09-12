How may I assist you…?

Κόντρα σε Τσέλσι και Νάπολι, συνέχισε τη δουλειά που άρχισε με την Σίτι. Ο Χρήστος Τζόλης δικαιώνει την Άρσεναλ που δεν αγόρασε star-player.

Όταν έγινε γνωστό ότι η Άρσεναλ θα σκάσει 40 εκατ. ευρώ για τον Τζόλη, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είναι η βασική λύση για τα αριστερά. Με κάποιον να μοιράζεται τη θέση, να είναι ένας από εκείνους που παίζουν εκεί, κάπως έτσι ήταν το «πλάνο» στο μυαλό όσων αφιερώνουν χρόνο στην Premier League. Και είναι η αλήθεια ότι οι πρωταθλητές σκέφτηκαν κάποια στιγμή να πάρουν παικτάρα για τη θέση, όπως είναι φυσικά ο Βινίσιους.

Ο Βραζιλιάνος πείστηκε τελικά από τον Μουρίνιο και έμεινε στην Ρεάλ, ενώ οι άλλες περιπτώσεις που ήταν στη λίστα, όπως Μπράντλεϊ Μπαρκολά [Παρί Σεν Ζερμέν] και Μόργκαν Ρότζερς [Άστον Βίλα] κατέληξαν σε Λίβερπουλ και Τσέλσι, αντίστοιχα, με ποσά κοντά στα 150 εκατ. ευρώ. Τελικά η Άρσεναλ δεν έπαιξε ποτέ τα ρέστα της για το βαρύ όνομα και αποφάσισε να κάνει χώρο στον Χρήστο Τζόλη. Ο Λεάντρο Τροσάρ είχε ήδη φύγει για την Μπεσίκτας και αργότερα, με τη σεζόν να έχει ξεκινήσει για τα καλά, έστειλε και τον επί 7 χρόνια εξτρέμ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, στην Αλ-Χιλάλ.

Σε μια ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας και έχασε το Champions League στα πέναλτι, ο Έλληνας εξτρέμ ήταν η μία από τις μόλις 3 μεταγραφές. Ο σέντερ-μπακ, Έζρι Κόνσα [Άστον Βίλα], ήταν ο ένας, αναγκαστικά λόγω του τραυματισμού του Γουίλιαμ Σαλιμπά και ο Μπρούνο Γκιμαράες [Νιούκαστλ], για να γεμίσει το κέντρο, ο άλλος. Και μπορεί η μια ανάγνωση, για κάποιους, να είναι ότι η Άρσεναλ δεν κατάφερε να πάρει τον υπερπαίκτη που θα κάνει γκελ σε όλα τα πεδία, όμως η πραγματικότητα είναι ότι έκανε μια από τις μεταγραφές της χρονιάς.

Christos Tzolis has recorded more assists than any other player in Europe's top 10 leagues since the start of last season (24). 🤝



His game by numbers vs. Chelsea:



90 minutes played

54 touches

37/43 successful passes

6 duels won

5x recoveries

4 chances created

3 line-breaking… pic.twitter.com/Wfbsnvhyma — Squawka (@Squawka) September 6, 2026

Από την προετοιμασία κέρδισε τους πάντες και θέση βασικού από τα πρώτα επίσημα ματς. Δύο ασίστ στο Community Shield με την Σίτι, δύο δικά του γκολ στην πρεμιέρα με την Κόβεντρι και την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν οι πιο δύσκολες πίστες. Ο Έλληνας έκανε αυτό που ξέρει να κάνει τόσο καλά. Αν και η Άρσεναλ, όπως δείχνουν οι αναλύσεις, φτιάχνει passing-networks κυρίως από τα δεξιά, εκείνος έδωσε την ασίστ στο derby του Λονδίνου με την Τσέλσι.

Μετά την τελική πάσα για το winner, ο Τζόλης έκανε αυτό που κάθε προπονητής τρελαίνεται να βλέπει. Δεν σταμάτησε να πιέζει, δεν έχασε ούτε λίγη από την ενέργειά του και αμυνόταν από το πρώτο τρίτο του αντιπάλου. Όταν ήρθε η ώρα να κάνει αλλαγή, ο Αρτέτα έβγαλε τον Σάκα και όχι τον Χρήστο, ο οποίος βγάζει στο γήπεδο ένα work-ethic σπάνιου επαγγελματία.

Μετά την 3η αγωνιστική στην Premier League, ο Βάσκος τεχνικός τον ξεκούρασε στον εκτός έδρας αγώνα με την Νάπολι στην πρεμιέρα του Champions League. Όμως ακόμα κι έτσι, βρήκε τον τρόπο να ξεχωρίσει. Πέρασε στο ματς στο 66’ και χρειάστηκε μόλις 10 λεπτά για να δώσει τη μοναδική ασίστ στο ματς ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια αλληλουχία 29 μεταβιβάσεων πριν εκτελέσει για το τελικό 0-1 ο Όντεγκααρντ.

Martin Ødegaard's match-winning goal for Arsenal against Napoli ended a 29-pass move involving 10 of their players. pic.twitter.com/skjDPUB0Fy — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 9, 2026

Απλά, λιτά, αθόρυβα, 4 ασίστ σε 5 αγώνες για τον Τζόλη σε όλες τις διοργανώσεις, 4 από τις 9 που έχει όλη η ομάδα. Κάποιοι Άγγλοι μπορούν να αναρωτιούνται σχετικά με το αν μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο long-term, όμως ο Έλληνας τα «σπάει» ήδη με αντιπάλους όπως Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νάπολι. Δίνει πλάτος στο γήπεδο, σεντράρει, συγκλίνει και σουτάρει, παίζει την απλή πάσα, πρεσάρει, δίνει τρελό team-work, είναι unselfish.

Για κάποιο λόγο το Athletic τον έβαλε στις 15 καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού, για κάποιο λόγο ο Αρτέτα έδωσε το okay να φύγουν 2 αριστερά εξτρέμ. Για τα 40 εκατ. που κόστισε, προσφέρει super πακέτο χωρίς να χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, όπως παίκτες για τους οποίους δαπανήθηκαν 4 φορές τα λεφτά του. Στην τελική, κάποιος τύπου Βινίσιους, πιθανότατα θα ήθελε μια μπάλα μόνος του και σίγουρα δεν θα προσέφερε ούτα τα μισά στο αμυντικό σκέλος. Ο Τζόλης θέλει να κάνει απλά τη δουλειά του και την κάνει εκπληκτικά και στο top-level…