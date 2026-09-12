Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο -και κορυφαίο τον Νέτο- ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα του Άρη (0-2), επιστρέφοντας στις νίκες στη φετινή Super League K17.

Ντέρμπι Θεσσαλονίκης επιφύλασσε η 4η αγωνιστική της Super League K17, με τους κιτρινόμαυρους να υποδέχονται στο γήπεδο του ΦΙλύρου τον Δικέφαλο, ο οποίος προερχόταν από την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι παίκτες των Δημητριάδη-Χάγκαν με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και κορυφαίο τον Νέτο Φερράζ έφυγαν με το «διπλό» και επέστρεψαν στις νίκες.

Ο ΠΑΟΚ σκόραρε στο 45+3′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νέτο, ο οποίος έβγαλε και την ασίστ στον Κογκαλίδη για το 0-2, στο 54′, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Στους 6 βαθμούς έφτασε ο Δικέφαλος μετά από τρεις αγωνιστικές, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό. Αντίστοιχα, οι κιτρινόμαυροι ξεκίνησαν με ήττα τις φετινές τους υποχρεώσεις, πριν το εκτός έδρας ματς με τον Ηρακλή.

