Παναθηναϊκός: Ξεπέρασαν τα 16.000 τα διαρκείας, συνεχίζεται η ζήτηση

Ο Παναθηναϊκός έχει διαθέσει περισσότερα από 16 χιλιάδες διαρκείας, ενώ η ζήτηση εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη καταγράφεται στο κομμάτι των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού, με τον κόσμο να συνεχίζει να ανταποκρίνεται δυναμικά.

Οι πωλήσεις έχουν πλέον ξεπεράσει τις 16.000, ενώ η ζήτηση εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται πως η αγορά εισιτηρίου διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχει μεγαλύτερη σημασία από την παρουσία στις εξέδρες τη φετινή σεζόν, καθώς συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα προτεραιότητας για την απόκτηση διαρκείας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Παράλληλα, για τη διατήρηση του συγκεκριμένου δικαιώματος, όσοι φίλοι του «Τριφυλλιού» είναι άνω των 18 ετών θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, βάσει των όρων που έχει γνωστοποιήσει η ΠΑΕ.