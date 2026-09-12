Κόντρα ισοδύναμων το Χάβρη-Ανζέ, προσεκτική στο Μπέργκαμο η Αταλάντα

Τέταρτη αγωνιστική στη Ligue 1 και η 16η και χωρίς νίκη ακόμη Χάβρη φιλοξενεί τη 12η Ανζέ, σε ένα απολύτως μοιρασμένο παιχνίδι. Στην Ιταλία, η Αταλάντα υποδέχεται την Κάλιαρι, με τις δύο ομάδες να είναι ισόβαθμες με απολογισμό δύο νίκες και μια ήττα.

Στις δύο σεζόν που Χάβρη και Ανζέ συνυπάρχουν στη μεγάλη κατηγορία η παράδοση είναι απολύτως μοιρασμένη (1-2-1). Τα δύο Χ στην Ανζέ και οι νίκες τους με γηπεδούχο τη Χάβρη.

Μετά από το 1-1 με το οποίο έφυγε από τη Λυών, η Χάβρη έχασε εντός έδρας από την Μπρεστ. Βρέθηκε πίσω στο 12’ με πέναλτι, έμεινε με δέκα παίκτες με τη λήξη του ημιχρόνου, για να έρθει το δεύτερο εις βάρος της τέρμα στο 51’. Η ίδια μείωσε στο 79’ με πέναλτι. Τιμωρημένος είναι ο 23χρονος μέσος Μουανγκά, ενώ τραυματίστηκε και θα λείψει ο τερματοφύλακας Μπασί-Ενζό. Η Ανζέ ξεκίνησε με ήττα 0-2 από τη Λιλ. Συνέχισε με νίκη 3-1 μέσα στην Οσέρ και ακολούθως έχασε εντός με 1-2 από τη Ρεν και όλα τα γκολ έως το 35’. Από το 2015 που επανήλθε στην κατηγορία έπειτα από 21 χρόνια, έχει λείψει μόνο μία σεζόν. Δεν έχει βγει όμως ακόμη Ευρώπη σε αυτήν την περίοδο, με μοναδική της διεθνή παρουσία το 1972 στο ΟΥΕΦΑ. Για ήμερα έχουμε ένα παιχνίδι με απολύτως μοιρασμένες αποδόσεις και την ισοπαλία να είναι πιθανή και καλοπληρωμένη.

Έχασε την περασμένη αγωνιστική η Αταλάντα με 2-1 από τη Ρόμα. Ένα αποτέλεσμα που ήρθε με γκολ στο 89’ και το 93’, με την ίδια να έχει προηγηθεί στο 47’. Την κόκκινη κάρτα είδε ο μέσος Γκαετάνο, ο οποίος ήρθε φέτος από την Κάλιαρι, και έτσι θα λείψει από τη μάχη με την πρώην του ομάδα. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ξεκινούν σε έναν μήνα, εντός με την Πάφο για το Κόνφερενς Λιγκ. Πέντε ματς έχει δώσει μέχρι στιγμής η Κάλιαρι και τα τέσσερα από αυτά έληξαν με σκορ 1-0. Ο σύλλογος από τη Σαρδηνία κέρδισε στα τρία. Η φετινή είναι η 4η διαδοχική της παρουσία στη Serie A, έχοντας τερματίσει 16η, 15η και 14η πέρσι. Αντίστοιχα, σημείωσε δύο, τρεις και τέσσερις νίκες όσον αφορά τα εκτός έδρας ματς. Θα λείψει καιρό ο μέσος Φελίτσι που πέρασε ως αλλαγή στο 61’ στο τελευταίο ματς και βγήκε στο 74’ με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Η Αταλάντα έχει δεχτεί συνολικά ένα γκολ στα 3 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, ενώ και η Κάλιαρι έχει αριστεύσει αμυντικά έως τώρα. Φαβορί για τη νίκη οι γηπεδούχοι και πιθανό το περιορισμένο σκορ στο ματς.

413. ΧΑΒΡΗ - ΑΝΖΕ Χ 3,30

414. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΚΑΛΙΑΡΙ 1&U 3,5 2,32