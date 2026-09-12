Όμορφη αφιέρωση των παικτών της Νυρεμβέργης στον Μασούρα (pic)

Σε μια όμορφη κίνηση προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές της Νυρεμβέργης με αποδέκτη τον Γιάννη Μασούρα.

Ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας έμεινε εκτός πλάνων του χθεσινού (11/9) αγώνα της ομάδας του απέναντι στο Αννόβερο, με τους συμπαίκτες του να του αφιερώνουν το πρώτο γκολ, σηκώνοντας φανέλα με το όνομα του.

Όπως έγινε γνωστό, ο Μασούρας αντιμετωπίζει λοίμωξη, ωστόσο βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει την Νυρεμβέργη, η οποία πήρε την νίκη με 2-1 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Bundesliga 2.

«Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, που μας δίνει πάντα ώθηση. Ήταν απλώς ένα σημάδι της πολύ δυνατής ενότητας που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συμπαίκτης του, Φιν Ότο.