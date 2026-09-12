Δράμα 1986, Ιωνικός Ν.Φ. και ΠΑΟΚ «ρίχνονται στη μάχη» της Ευρώπης

Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 δίνουν το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου τρεις ελληνικές ομάδες χάντμπολ που μετέχουν στο European Cup ανδρών. Μολονότι σε αυτό το χρονικό σημείο δεν βρίσκονται στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας, ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για την πρόκριση στους δύο αγώνες που δίνει το Σαββατοκύριακο, ενώ η Δράμα 1986 και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφείας θα διεκδικήσουν ένα αποτέλεσμα, το οποίο να τους δίνει τον πρώτο λόγο για την παρουσία στον επόμενο γύρο ή την... ελπίδα ότι θα μπορέσουν να «κλειδώσουν» στον αγώνα ρεβάνς την ευρωπαϊκή συνέχειά τους.

Πρώτη «ρίχνεται στη μάχη» της Ευρώπης η Δράμα 1986 που υποδέχεται το Σάββατο (12/9, 19:00) την Μπουντβάνσκα Ριβιέρα από το Μαυροβούνιο στο κλειστό «Δημήτρης Κραχτίδης», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 1ο γύρο της διοργάνωσης. Η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη μετρά αντίστροφα για την τρίτη διαδοχική συμμετοχή της στο European Cup ανδρών (και συνολικά τέταρτη στην ιστορία της, καθώς έκανε ντεμπούτο στη διοργάνωση τη σεζόν 2021-22), με το... ταβάνι της στο θεσμό να είναι η πορεία ως τον 3ο γύρο. Από την πλευρά της, η Μπουντβάνσκα Ριβιέρα κατέγραψε τις πρώτες ευρωπαϊκές παρουσίες της στο Challenge Cup (σ.σ. νυν European Cup) τη διετία 2009-11, ενώ επέστρεψε στην Ευρώπη στο EHF Cup (σ.σ. European League) της σεζόν 2016-17, όταν αντιμετώπισε τον Φίλιππο Βέροιας στο πλαίσιο του 1ου προκριματικού γύρου. Η ελληνική ομάδα πανηγύρισε δύο νίκες κόντρα στο συγκρότημα από το Μαυροβούνιο (30-24 στο «Φιλίππειο» και 28-26 στην πόλη Μπούντβα) και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Μπουντβάνσκα Ριβιέρα... επανεμφανίστηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο περυσινό European Cup, όπου μάλιστα απέκλεισε τον Διομήδη Άργους στον 2ο γύρο. Και τα δύο ματς πραγματοποιήθηκαν στο Μαυροβούνιο, με την Μπουντβάνσκα Ριβιέρα να πανηγυρίζει στο πρώτο ματς τη νίκη με 30-28 και την ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα να επικρατεί στα πέναλτι στον αγώνα ρεβάνς με 39-38 (σ.σ. η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με τον Διομήδη μπροστά στο σκορ με 32-30), αλλά να χάνει την πρόκριση...

Ο αγώνας ρεβάνς της Δράμας 1986 με την Μπουντβάνσκα Ριβιέρα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην πόλη Μπούντβα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου (20:30). Την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διαιτητεύσουν οι Αλον Καπλίνσκι και Μάταν Άχαρον Πίνκερ από το Ισραήλ.

Στο μεταξύ, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφείας δοκιμάζεται το Σάββατο (12/9, 20:00) στο Κόσοβο και την πόλη Πέγια με αντίπαλο την Μπέσα για τον 1ο γύρο του European Cup ανδρών. Η ελληνική ομάδα επιστρέφει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το Challenge Cup της σεζόν 2024-05 και θα παλέψει για να πανηγυρίσει την πρώτη πρόκρισή της εκτός των συνόρων. Από την πλευρά της, η Μπέσα μετέχει σχεδόν ανελλιπώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την αγωνιστική περίοδο 2005-06, όταν έκανε ντεμπούτο στο EHF Cup, ενώ τη σεζόν 2013-14 έφτασε ως τους «16» του Challenge Cup.

Ο αγώνας ρεβάνς του Ιωνικού με την Μπέσα θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου (16:00). Την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διαιτητεύσουν οι Πολωνοί Φίλιπ Φάχνερ και Λούκας Κούμπις.

Τέλος, ο ΠΑΟΚ δίνει το Σαββατοκύριακο στο Λουξεμβούργο το "double-header" με την Ντουντελάνζ για τον 1ο γύρο του European Cup. Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά με την Ντουντελάνζ το βράδυ του Σαββάτου (12/9, 21:30), ενώ ο «Δικέφαλος του βορρά» θα είναι τυπικά γηπεδούχος στον αγώνα ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (13/9, 20:00). Η Ντουντελάνζ αντιμετώπισε τον Διομήδη Άργους στο πλαίσιο του 1ου ομίλου για τον β΄ γύρο του Challenge Cup της σεζόν 2005-06, με την ελληνική ομάδα να καταβάλει την αντίσταση της «οικοδέσποινας» του γκρουπ με 37-27.

Τους αγώνες του ΠΑΟΚ με την Ντουντελάνζ θα διαιτητεύσουν οι Αυστριακοί Ματίας Κάρελ και Ιβάν Τρίτσκοβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο European Cup ανδρών μετέχουν ακόμη από ελληνικής πλευράς ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και η ΑΕΚ που θα «μπουν» στη διοργάνωση από τον 2ο γύρο (17-18 Οκτωβρίου και 24-25/10).

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ