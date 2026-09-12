Δράση σε Λάρισα και Καισαριανή

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Superbet League 2.

Το σημαντικότερο παιχνίδι διεξάγεται στην Καισαριανή, καθώς κοντράρονται Μαρκό και Καλλιθέα. Στην πρεμιέρα, η ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου επικράτησε με 1-0 του Πανσερραϊκού, ενώ εκείνη των νοτίων προαστίων επιβλήθηκε με 2-1 της Νίκης Βόλου. Με «τρίποντο» ξεκίνησε τη φετινή του προσπάθεια και ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» κέρδισαν με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β’ στην Πλατεία και ευελπιστούν να κάνουν το ίδιο και με αντίπαλο τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Για την πρώτη τους φετινή νίκη θα μονομαχήσουν ΑΕΛ και Ζάκυνθος στο AEL FC Arena, καθώς αμφότερες ξεκίνησαν με «Χ» στην πρεμιέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Superbet League 2:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

16:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Μαρκό - Καλλιθέα

18:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ζάκυνθος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β

17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης Β

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Πύργος

17:30 Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

16:00 Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς

17:00 ΔΑΚ Κομοτηνής, Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β