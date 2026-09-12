Η Σαμπαλένκα θέλει... διπλή ρεβάνς κόντρα στη Ριμπάκινα!

Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα μονομαχούν σήμερα για τον τίτλο στο US Open, ελπίζοντας να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή... major σεζόν τους!

Οι δύο τους είχαν αναμετρηθεί στο ξεκίνημα της σεζόν και στον τελικό του Australian Open, όπου η Καζάκα είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ. Η 28χρονη Λευκορωσίδα θέλει, λοιπόν, τη ρεβάνς, όμως υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που τη «σπρώχνει» ακόμα περισσότερο: ό,τι και να κάνει στον τελικό, θα χάσει της Δευτέρα (14/9) το Νο.1 από τη Ριμπάκινα!

Όχι, βέβαια, ότι τα χρειάζεται όλα αυτά για να βρει κίνητρο προκειμένου να κερδίσει τον πέμπτο major τίτλο της... Ειδικά στη Νέα Υόρκη, όπου μετράει τέσσερις διαδοχικούς τελικούς και δύο διαδοχικούς τίτλους!

Οι δύο παίκτριες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, αφού έχουν αναμετρηθεί άλλες 17 φορές στην καριέρα τους, με τη Σαμπαλένκα να έχει το πάνω χέρι με 10 νίκες.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο είναι πιο έμπειρη από τελικούς με παρουσία σε εννέα συνολικά (4-5), αλλά η Ριμπάκινα έχει 2/2 και έχει αποδείξει ότι αν βρει ρυθμό είναι αχτύπητη!

Έφτασε, μάλιστα, σε αυτό το ματς τίτλου, πετυχαίνοντας δύο σερί ανατροπές κόντρα στην Τσινγουέν Ζενγκ και την Κόκο Γκοφ, την αγαπημένη του κοινού.

Kαι η Σαμπαλένκα, φυσικά, δεν πήγε πίσω, καθώς κατάφερε να σταματήσει στο ματς τάι μπρέικ τη νικήτρια του Wimbledon Λίντα Νόσκοβα, ενώ ήταν άκρως εντυπωσιακή απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα.

Όπως και να έχει, πρόκειται για τελικό-όνειρο ανάμεσα στις δύο καλύτερες τενίστριες στον κόσμο και μακάρι να δούμε έναν αγώνα αντάξιο των ονομάτων!

Ο μεγάλος αγώνα θα αρχίσει στις 16.00 ώρα Ελλάδας και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.