Πέιν στο SDNA: «Να είμαι ξανά ο κορυφαίος μπλοκέρ στο πρωτάθλημα»

Ο Ομάρ Πέιν μιλώντας στο SDNA τόνισε πως θέλει να αναδειχθεί ξανά κορυφαίος μπλοκέρ στην Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Ομάρ Πέιν ήταν πέρσι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Stoiximan GBL και αναδείχθηκε κορυφαίος μπλοκέρ. Μιλώντας στο SDNA τόνισε πως θέλει να επαναλάβει και τη νέα σεζόν αυτό το κατόρθωμα.

Ακόμη, υπογράμμισε πως θέλει να βελτιωθεί και επιθετικά, κάτι που θεωρεί ότι μπορεί να κάνει με το σταφ του Περιστερίου Betsson. Τέλος, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ομάδας και τη στήριξή τους.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο SDNA:

Για την απόφασή του να παραμείνει στο Περιστέρι Betsson: «Ναι, ήταν εύκολο για εμένα, κυρίως λόγω του σταφ. Νιώθω πως πέρσι με βοήθησαν να βελτιωθώ και νιώθω πως μπορούν να κάνουν και φέτος το ίδιο».

Για το αν έχει προσαρμοστεί στην Ελλάδα: «Ναι, έχω προσαρμοστεί εδώ. Μου αρέσει εδώ. Έχει ζέστη όλο τον χρόνο, με εξαίρεση λίγο τον χειμώνα, αλλά δεν με ενοχλεί».

Για τους στόχους του για τη νέα σεζόν: «Ένας από τους βασικούς μου στόχους είναι να είμαι “πυλώνας” στην άμυνα για την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πέρσι, να προσπαθώ να κάνω μπλοκ, να επικοινωνώ και να “σκεπάζω” το ζωγραφιστό. Μετά, θέλω να βελτιωθώ επιθετικά. Αυτό μπορεί να με βοηθήσει να φτάσω το επόμενο επίπεδο. Γιατί τώρα το βασικό μου στοιχείο είναι η άμυνα, αλλά θέλω να φτάσω στο ίδιο επίπεδο και στην επίθεση».

Για το αν πιστεύει ότι μπορεί να αναδειχθεί ξανά κορυφαίος μπλοκέρ στο πρωτάθλημα: «Ναι, αυτός είναι ο στόχος μου. Πιστεύω ότι μπορώ. Αλλά πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω, να βλέπω φιλμ και να ακούω τους προπονητές».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Πάμε Περιστέρι! Ελπίζω να έχουν την ίδια ενέργεια με πέρσι. Όταν δίνουν το παρών, πάντα προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να παίξουμε σκληρά. Είναι ωραίο αν τους βλέπουμε στις κερκίδες».