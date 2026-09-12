Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε το διαμέρισμα της Γιαστρέμσκα στην Οδησσό (vids)

Σοκ και θλίψη προκαλούν οι εικόνες από την καταστροφή του διαμερίσματος της οικογένειας της Νταϊάνα Γιαστρέμσκα στην Οδησσό της Ουκρανίας.

Η 26χρονη Ουκρανή τενίστρια έκανε γνωστό μέσα από τα social media ότι το σπίτι της καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη.

Η Γιαστρέμσκα δημοσίευσε βίντεο με τις εικόνες από το κατεστραμμένο διαμέρισμα, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής. Σύμφωνα με την ίδια, στο κτίριο έπληξε ρωσικός πύραυλος τύπου «Kalibr», προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

«Αυτή η νύχτα… Αυτό το διαμέρισμα ανήκε στην οικογένειά μας. Έτσι μοιάζει ο “ρωσικός κόσμος”. Άμεσο χτύπημα από πύραυλο κρουζ Kalibr», έγραψε χαρακτηριστικά η τενίστρια, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με εικόνες από το σημείο.

Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 12ης Σεπτεμβρίου 2026 στην Οδησσό. Από το χτύπημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολυώροφη πολυκατοικία, με τους επάνω ορόφους να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Οι πληροφορίες από τις ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για δεκάδες τραυματίες στην περιοχή, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν. Η έκταση των ζημιών αποτυπώνει για ακόμη μία φορά τις συνέπειες του πολέμου για τους αμάχους και τις οικογένειες που βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Η Γιαστρέμσκα έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η οικογένειά της έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τις καταστροφές που προκαλούν οι επιθέσεις, γεγονός που κάνει τη νέα αυτή απώλεια ακόμη πιο λυπηρή.