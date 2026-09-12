Νικηφόρο φιλικό τεστ για την Καρδίτσα κόντρα στον Προμηθέα

Τη δεύτερη νίκη του σε τρία φιλικά παιχνίδια πέτυχε η Καρδίτσα, επικρατώντας του Προμηθέα στην Πάτρα με 70-71, στο πλαίσιο της τέταρτης εβδομάδας της προετοιμασίας του.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν ισόπαλες το πρώτο δεκάλεπτο (16-16) και το ημίχρονο (36-36). Ο Προμηθέας προηγήθηκε με 52-51 στο τέλος της τρίτης περιόδου, όμως ο Α.Σ.Κ. κατάφερε να πάρει τη νίκη στο φινάλε.

Με το σκορ στο 70-69, ο Α.Σ.Κ. κέρδισε τρεις βολές στα 5,1΄΄ και με 2/3 εύστοχες διαμόρφωσε το τελικό 70-71.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-36, 52-51, 70-71

Προμηθέας Πάτρας : Κόλεμαν 14, Τζόρντον 3, Καπετάκης , Παρασκευόπουλος 3, Έβανς 11, Δίπλαρος 3, Κουρουπάκης 5, Ουίλιαμς 11, Αντετοκούνμπο , Καλαϊτζάκης 7, Νικολαΐδης , Κάθμπερτσον 3, Κουλμπόκα 10.

Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ : Τζάκσον 20, Τέρνερ 3, Σμιθ 4, ΜακΚρέι 14, Γκίκας 2, Πετρόπουλος , Φράνσις 14, Μπιλάλης 3, Καμπουρίδης , Μπατατέγας , Ρούμογλου 7, Οκόρο 4.