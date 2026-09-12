Έχει πάρει φόρα ο Μάρκεθ...

Ο Μαρκ Μάρκεθ φαίνεται αποφασισμένος να κάνει δικό του και τον φετινό τίτλο, επικρατώντας στο sprint race του Αγ. Μαρίνου.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ρίσκαρε και επέλεξε το μεσαίο πίσω ελαστικό, σε αντίθεση με τη συμβατική επιλογή του μαλακού που προτίμησαν οι αντίπαλοί του, έτσι δικαιώθηκε απόλυτα για τη στρατηγική του. Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati επιτέθηκε στην εσωτερική της πρώτης στροφής και άρπαξε την πρωτοπορία του poleman, Μάρκο Μπετζέκι. Έχτισε γρήγορα μια διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου και ελέγχοντας απόλυτα την κούρσα των 13 γύρων, ειδικά όταν έντεινε την πίεση ο Ιταλός στον 11ο γύρο. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν και περιόρισε τη «φθορά», διατηρώντας προβάδισμα 14 βαθμών από τον Μάρκεθ και 22 βαθμών από τον Μπετζέκι. Ο αγώνας 27 γύρων της Κυριακής θα εκκινήσει στις 15:00.