Ολυμπιακός: Παπανικολάου, Μοντέρο και ΜακΙντάιρ επισκέφτηκαν την Παιδοογκολογική Μονάδα της Λευκωσίας

Σε μία όμορφη κίνηση προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς η ερυθρόλευκη αποστολή επισκέφθηκε την Παιδοογκολογική Μονάδα της Λευκωσίας, μοιράζοντας χαμόγελα σε παιδιά.

Σπουδαία κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα οι Κώστας Παπανικολάου, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Γιαν Μοντέρο επισκέφτηκαν Παιδοογκολογική Μονάδα της Λευκωσίας και μοίρασαν χαμόγελα.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της ομάδας των «ερυθρολεύκων» στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκας μοίρασαν δώρα και πολλά χαμόγελα, σε παιδιά που δίνουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (12/9) στο Μακάριο Νοσοκομείο της Λευκωσίας προκειμένου να βρεθεί δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο παιδοογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου.

Ο αρχηγός μας Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ συνοδευόμενοι από τον πατέρα του Νεόφυτου Χανδριώτη, Δημήτρη, έφτασαν το πρωί στο νοσοκομείο, συνομίλησαν με τα παιδιά, τους γονείς, τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό του Μακάρειου και έδωσαν σε όλους δώρα που είχαν φέρει μαζί τους από την Αθήνα.

Ο ιερός σκοπός του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» είναι αυτός που φέρνει κοντά κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης κάθε χρόνο και ο οργανισμός του Ολυμπιακού βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια του Νεόφυτου και σε κάθε παιδί που μάχεται.

Η αντιπροσωπεία των παικτών των Πρωταθλητών Ευρώπης φωτογραφήθηκε με τους μικρούς ήρωες και υπέγραψε αυτόγραφα σε αυτούς και τις οικογένειές τους, στέλνοντας τις ευχές όλης της ομάδας για τη συνέχεια της προσπάθειάς τους».