Συμφώνησε με Ολυμπιακό για Καμπελά ο Βόλος

Στον Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρεμί Καμπελά καθώς η ομάδα της Μαγνησίας φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ο Γάλλος εδώ και καιρό δεν υπολογίζεται από τους Πειραιώτες, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται το Σάββατο (12/09) να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στον Βόλο και αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, να υπογράψει έως το τέλος της σεζόν.

Το 2025 ο Καμπελά μετακινήθηκε στον Ολυμπιακό από την Λιλ και τον περασμένο Ιανουάριο, παραχωρήθηκε δανεικός στη Ναντ. Στην ομάδα του Πειραιά κατέγραψε 10 συμμετοχές και δύο ασίστ, ενώ στη Ναντ αγωνίστηκε σε 12 παιχνίδια, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ.