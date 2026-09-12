Κονούρ: «Ουναΐ και Ελ Κααμπί έπεισαν Σαλάχ-Εντίν για Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με την Ρόμα για τον δανεισμό του Σαλάχ-Εντίν, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και -μη υποχρεωτική- οψιόν αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια.
Όπως αναφέρει λοιπόν ο Εκρέμ Κονούρ, δημοσιογράφος που έφερε πρώτος στο προσκήνιο το όνομα του Μαροκινού μπακ, δύο συμπατριώτες του από το «Τριφύλλι» αλλά και τον «αιώνιο» αντίπαλο έπαιξαν ρόλο στην τελική του απόφαση.
Ο λόγος για τους Αζεντίν Ουναΐ και Αγιούμπ Ελ Κααμπί, οι οποίοι τον «έψησαν» για την προοπτική της Ελλάδας και του Παναθηναϊκού και συνέβαλαν στο να απαντήσει θετικά στην πρόταση των «πράσινων».
Η ανάρτηση του Κονούρ:
🚨 #ASRoma Panathinaikos close to completing Anass Salah-Eddine deal from Roma.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 12, 2026
📌 Talks → Loan with purchase option at advanced stage.
📑 → Azzedine Ounahi convinced him to join.
📌 Note → Olympiacos striker Ayoub El Kaabi also tried to persuade. https://t.co/vGoWmVOD8N pic.twitter.com/vWIH5ySNpI