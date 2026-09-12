Αλγουαθίλ: «Είμαι το ίδιο θυμωμένος και πληγωμένος με τους οπαδούς»

To ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού, συνοδεύτηκε με εντός έδρας ήττα - σοκ από τον ΟΦΗ, με τον Βάσκο τεχνικό να δηλώσει το ίδιο θυμωμένος με τον κόσμο, ανάμεσα σε όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ιμανόλ τόνισε πως νιώθει τα ίδια συναισθήματα με τον κόσμο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα σταματήσει τη δουλειά και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο... μεταγραφικής προσθήκης.



Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ξέρω τι σημαίνει να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, φορώντας αυτή τη φανέλα. Νιώθω πληγωμένος. Εδώ δεν μας φτάνει να κερδίσουμε, πρέπει να παίζουμε καλά. Δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες. Δεν θα σταματήσω να δουλεύω, ώστε όλοι να είναι υπερήφανοι για την ομάδα».



Για το πώς θέλει την ομάδα του: «Aυτό που έχω στο μυαλό μου για την ομάδα είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά, που θέλω να πιέζει και να κερδίζει. Είναι μία διαδικασία, ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος».



Για το τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός: «Θα πρέπει αν δουλέψουμε, χρόνος δεν υπάρχει. Είναι πολύ λίγος χρόνος, ξέρουμε τις απαιτήσεις της ομάδας».



Για το ποιο στοιχείο θέλει να βελτιώσει: «Είναι πράγματα που έγιναν άσχημα, για να είμαστε δίκαιοι, υπήρχαν και καλά πράγματα και θέλω να σταθώ σ’ ένα. Αυτό είναι η συμπεριφορά των παικτών και του σταφ, ήταν η μέγιστη. Έχω την ευθύνη, ώστε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν την ομάδα».



Για το αν θα κάνει άλλη προσθήκη: «Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όταν η αγορά είναι ανοιχτή και υπάρχουν πιθανότητες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτήν την στιγμή προτεραιότητα είναι να βγάλουμε το καλύτερο που έχουμε από τους παίκτες που έχουμε».